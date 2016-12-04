کمک ۸۳۰ میلیون تومانی اوقاف همدان به هیئت های مذهبی

حجت‌الاسلام محمد کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در موقوفات استان همدان دو نیت بیش از نیات دیگر مورد توجه است، گفت: عزاداری برای سیدالشهدا(ع) در ایام محرم و صفر از بیشترین نیات واقفان در استان همدان است.

حجت‌الاسلام کاروند بابیان اینکه در ایام ماه محرم و صفر امسال ۸۳۰ میلیون تومان از محل موقوفات به ۹۵ هیئت مذهبی استان همدان کمک مالی شد، به بیان خدمات انجام شده در اربعین حسینی پرداخت و افزود: اداره اوقاف استان همدان ۵ موکب برای زائران اربعین برپا کرده بود که ۳ موکب در استان، یک موکب در مرز مهران و یک موکب دیگر نیز در کربلا فعال بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در این موکب‌ها از محل موقوفات هزینه شده است، ادامه داد: طی ایام اربعین یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان از محل موقوفات در موکب‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار جفت کفش از سوی خیرین تهیه و بین زائران اربعین در کربلا توزیع شد، ادامه داد: روزانه ۱۳ هزار پرس غذا در ایام اربعین در موکب کربلا توزیع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ادامه داد: همچنین امسال در راستای کمک به محرومان از محل نیات خیرات و مبرات ۷۵۰ میلیون تومان کمک به نیازمندان انجام شده است.