نادرترین جغد ماهیخوار به خائیز بازگشت

اسدالله هاشمی در گفتگوبا خبرنگار مهر، افزود: جغد ماهیخوار از گونه جغدان معمولی و شبیه شاه بوف است و از ماهیها تغذیه می کند.

وی با بیان اینکه جغد ماهیخوار گونه ای نادر و کمیاب است، اظهار داشت: این جغد نادرترین نوع در گونه خود به شمار می رود و زیستگاه این پرنده نیز شرق ایران است.

هاشمی تصریح کرد: این جغد برای اولین بار در منطقه حفاظت شده خائیز که ۲۲ هزار هکتار مساحت دارد، دیده شده است.

وی با بیان اینکه این پرنده در حاشیه رودخانه مارون درمنطقه حفاظت شده خائیز پیدا شد، گفت: این پرنده بیمار ود و قادر به پرواز نبود.

هاشمی افزود: با بررسیهای انجام شده و نظریه دامپزشک مشخص شد که این جغد مشکل گوارشی دارد که برای بهبود وضعیت این پرنده به یک تیم بازپروری پرندگان وحشی در اهواز تحویل داده شد.

وی اظهار داشت: این پرنده پس از یک هفته مداوا بهبود یافته و در منطقه حفاظت شده خائیز به طبیعت بازگشت.