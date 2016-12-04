اختتامیه جشنواره فیلم «پرواز» برگزار شد/ تجلیل از ۲ سینماگر

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم «پرواز» همراه با نکوداشت پرویز پورحسینی و اصغر شاهوردی با حضور مشاور بخش آموزش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و اعضای هیات داوران این دوره، علیرضا شجاع نوری، کتایون ریاحی، محمدرضا فروتن، ستاره اسکندری و سید عماد حسینی شنبه ۱۳ آذرماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

ماری آن ترسا مونسون مشاور بخش آموزش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران که به جای استرکیش لاروش نماینده منطقه ای یونسکو در این مراسم حضور داشت، در سخنانی خطاب به شرکت کنندگان در آیین اختتامیه دومین جشنواره بین المللی فیلم «پرواز» گفت: یونسکو از ابتدا از این جشنواره حمایت کرده، زیرا تلاشی در جهت آگاهی رسانه ای شما درباره مسائل مربوط به شخصیت و مبارزه با ناهنجاری ها و کلیشه ها است.

وی ادامه داد: در اعلامیه جهانی حقوق بشر اینگونه آمده است که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حقوق و کرامت با هم برابرند، لیکن واقعیت به ما نشان می دهد که چارچوب های حقوقی یا فقدان آنها، محدودیت های فیزیکی و فاکتورهای اجتماعی همچون خرافات و ترس منجر به منزوی شدن افراد معلول می گردد و آنها را از دستیابی به حقوق اولیه کرامت انسانی محروم می کند. از این رو نیاز مبرمی برای ایجاد گفت وگو و تعامل میان مسولان دولتی، افراد دچار محدودیت و خانواده های آنها، جامعه مدنی، رسانه و بخش خصوصی وجود دارد.

برنامه یونسکو برای دسترسی معلولان به فناوری اطلاعات

ماری آن ترسا مونسون افزود: باید چگونگی افزایش موقعیت ها و انتخاب هایی را که در دسترس افراد معلول است مد نظر قرار دهیم و چگونگی راه های دسترسی آنها را با آموزش، تحصیلات، اطلاعات و دانش بهبود بخشیم و چگونی توانایی های آنها را برای ورود به بازار کار گسترش دهیم. یونسکو مدافع حقوق و نیازهای افراد دچار معلولیت است و تلاش می کند مروج استفاده بهینه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس و قابل تغییر و مقرون به صرفه باشد.

مشاور بخش آموزش دفتر منطقه ای یونسکو در تهران بیان کرد: قصد داریم سال آینده در راستای حمایت از تدوین پیش نویس سند ملی درباره دسترسی فناوری های اطلاعات و ارتباطات برای افراد دچار معلولیت نشست دومی را بر پایه دستاوردهای آن برنامه برگزار کنیم. فیلم ها و مستندها می توانند ابزار کارآمدی برای عمده جامعه در باره مسائل معلولان و زدودن تصورات خام، نادرست، تبعیض ها و کلیشه ها باشند.

وی عنوان کرد: این اصلی ترین هدف جشنواره فیلم «پرواز» است و به همین جهت نیز ما از این تلاش مهم از ابتدا حمایت کردیم. بسیار خوشحالم که می بینم بسیاری از هنرمندان ایرانی از این جشنواره حمایت کرده اند و امیدوارم جشنواره پرواز به افزایش آگاهی اجتماعی ادامه دهد و و برای جوانانی که دچار معلولیت هستند الگوهای مثبت، امیدوار و اعتماد به نفس لازم را ارائه دهد.

در ادامه این مراسم، اصغر شاهوردی صدابردار پیشکسوت سینما در حالیکه روی ویلچر نشسته بود به صحنه آمد و همسرش از طرف وی متنی را برای حاضران قرائت کرد.

کتایون ریاحی نیز از طرف بنیاد کمک، لوح تقدیری را به اصغر شاهوردی اهدا کرد.

اجرای تکنوازی تار توسط استاد منوچهر عبداللهی و با خوانندگی علی امیر قاسمی بخش بعدی برگزاری این مراسم بود.

همچنین در این مراسم از پرویز پورحسینی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون نیز قدردانی شد و وی در سخنانی کوتاه گفت: امشب با حضور اصغر شاهوردی به یاد خاطرات گذشته، «باشو غریبه کوچک» و چند فیلم دیگر که به همراه وی بودم، افتادم اما به هرحال از همه حاضران تشکر می کنم و هرچه تقدیر و تشویق که برای من در نظر گرفته اید را به اصغر شاهوردی تقدیم می کنم.

سپس لوح تقدیر اهدایی دومین جشنواره بین المللی «پرواز» به پرویز پورحسینی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون قرائت و به وی اهدا شد.

جشنواره «پرواز» رویدادی انسان دوستانه است

مدیرعامل خانه هنرمندان نیز در این مراسم گفت: هنرمندان در ایران و در اغلب کشورهای دنیا به عنوان جامعه فرهیخته، مطرح و مورد توجه مردم هستند که کلام و عمل آنها در مردم بازتاب زیادی دارد و احساسات را بر می انگیزد.

مجید رجبی معمار افزود: دوستان شاید کمی دیر اعلام کردند که می خواهند این مراسم را در خانه هنرمندان ایران برگزار کنند اما همکاران همه استقبال کردند و این احساس مسئولیتی است که در جامعه هنری وجود دارد و نمی تواند در قبال مسائل مهم اجتماعی از جمله بحث معلولیت آرام و بدون احساس مسوولیت بود.

رجبی معمار از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم «پرواز» به عنوان اقدامی انسان دوستانه یاد کرد و گفت: از همه عزیزانی که با ابراز مسئولیت در این مراسم حضور پیدا کردند و با این جشنواره همراهی می کنند و این کار خیر را برای خدمت به معلولان همرانی می کنند تشکر می کنم.

در بخش پایانی این مراسم نیز با حضور هیات داوران، از برگزیدگان این دوره تقدیر و تشکر به عمل آمد.

جشنواره «پرواز» با محوریت معلولان و سینما و آشنایی مردم و مخاطبان با معلولیت های جسمی و بیماران معلول با مشارکت دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به میزبانی خانه هنرمندان ایران از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه برگزار شد.