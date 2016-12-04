همکاری ایران و لورگی آلمان در صنایع پتروشیمی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد بساق زاده درباره جزئیات همکاری جدید ایران و لورگی آلمان در صنایع پتروشیمی، گفت: با هدف تکمیل زنجیره ارزش برنامه‌ریزی دقیقی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شده که از جمله آن باید به همکاری با شرکت لورگی برای ساخت واحد پلی پروپیلن در مشارکت با شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اشاره کرد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری مشترک لورگی در ساخت واحد پلی پروپیلن را نخستین همکاری ایران در تولید این محصول پتروشیمیایی اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم اکنون شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اقدام به احداث و تولید واحد تولید پلی پروپیلن به شکل پایلوت کرده است، اظهار داشت: با تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است میزان تولید در این واحد به ۱۲۰ هزار تن در سال افزایش یابد.

این مقام مسئول ادامه داد: برنامه ریزی کنونی صنعت پتروشیمی افزایش تولید پلی پروپیلن در شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی تا ۵۰۰ هزار تن در سال بوده که در این راستا با شرکت‌های خارجی از جمله لورگی مذاکره شده تا این افزایش ظرفیت تولید محقق و عملیاتی شود.

پیش از این مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به مجوز شورای اقتصاد برای سرمایه گذاری و احداث واحد ١٢٠ هزار تنی تولید پروپیلن از متانول، گفته بود: ظرفیت این واحد با همکاری شرکت لورگی آلمان به ٥٠٠ هزار تن افزایش می یابد.