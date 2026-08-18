گزارش واشنگتن پست از اختلاف نظر ترامپ و ونس درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی نوشت: در حالی که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا هدف اصلی واشنگتن را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای میداند، «جی دی ونس» معاون او کاهش قیمت سوخت را به عنوان اولویت اصلی سیاست آمریکا معرفی کرده است.
این روزنامه آمریکایی اشاره به این اختلاف دیدگاه، خاطرنشان کرد: اختلاف نظر دو مقام ارشد کاخ سفید نشان دهنده نبودِ دیدگاه واحد و هماهنگ میان ترامپ و معاونش درباره سیاستهای آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد این اختلاف نظر میان ترامپ و معاونش، چالشهایی را در روند تصمیمگیری واشنگتن در قبال ایران ایجاد خواهد کرد.
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