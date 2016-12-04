اتمام تصفیه خانه فاضلاب کوت عبدالله تا ۲ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا براتی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای سلامت استان اظهار کرد: مقرر شده بود تا با همکاری ملی حفاری و مناطق نفتخیز جنوب تعدادی پروژه را اجرا کنیم ولی متأسفانه تاکنون ریالی اعتبار پرداخت نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه پروژه ها تعریف و پنج کیلومتر لوله تحویل گرفتیم، بیان کرد: در بخش درویشیه شهر کوت عبداله ۴۰۰ متر از مجموع ۷۵۰ متر انجام شده است. در بخش فاضلاب قلعه کوچک نیز کارهایی انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب کوت عبداله نیز پیشرفت خوبی داشته و تا دو ماه آینده به اتمام می رسد و تا حالا پیشرفت بالای ۵۰ درصدی دارد.

براتی ادامه داد: در مورد اصلاح شبکه نیز کمی عقب هستیم. در منطقه علوی حدود ۷۰۰ متر کار انجام شده و کار کوچه های فرعی را نیز شروع کرده ایم.

وی بیان کرد: در منطقه درویشیه و اسلام آباد شهر کوت عبداله نیز باید کارهایی انجام شود ولی در تأمین لوله با مشکل مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز در پایان عنوان کرد: سه میلیارد تومان قرارداد تحویل لوله بستیم که ۶۰۰ میلیون تومان برای پیش پرداخت نیاز داریم که اگر نفت و حفاری همکاری کند، کار سریعتر پیش می رود.

قوه قضائیه وارد عمل شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه این نشست اظهار کرد: وضعیت کشتارگاه موجود خیلی نابسامان است، لاشه سوز ندارند و فاقد تصفیه خانه هستند.

احمدرضا لاهیجان زاده بیان کرد: کشتارگاه های در حال ساخت نیز باید برای آنهایی که تمکین نمی کنند قوه قضائیه هم درگیر شود.