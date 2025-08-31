مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه به مسئله جوانی جمعیت اظهار کرد: موضوع جوانی جمعیت، یک مسئله حیاتی برای آینده کشور است و برنامه‌ریزی مؤثر در این حوزه، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت افراد اثرگذار در جامعه است.

وی افزود: از همین رو، معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، نخستین دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت را در شهریورماه امسال برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی به‌طور ویژه برای نواحی کم‌برخوردار طراحی شده است، اضافه کرد: شرکت‌کنندگان شامل مربیان ورزشی بانوان، معلمان مناطق مذکور، فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی، رابطین بهداشت و سلامت و سایر علاقه‌مندان خواهند بود.

چاروسایی خاطرنشان کرد: هدف این است که هر یک از این افراد پس از پایان دوره بتوانند به عنوان مدرس و مروج در محیط‌های کاری و اجتماعی خود، پیام جوانی جمعیت را گسترش دهند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به حضور اساتید برجسته و با تجربه از حوزه‌های مختلف، ادامه داد: سرفصل‌های این دوره شامل مبانی و ضرورت‌های جوانی جمعیت، پیامدهای کاهش جمعیت و سالمندی، موانع فرزندآوری در ایران، راهکارهای فرهنگی، تبلیغی و روانی در ترویج فرزندآوری، نقش رسانه و فضای مجازی، تکنیک‌های سخنرانی و اقناع مخاطب، آشنایی با قوانین و مشوق‌های جمعیتی، برنامه‌ریزی و طراحی جلسات آموزشی و شناخت منابع و محتوای معتبر است.

وی تصریح کرد: رویکرد این دوره نه‌تنها آموزشی، بلکه مهارتی است؛ به گونه‌ای که فراگیران با تمرین‌های عملی، مهارت طراحی محتوای آموزشی، ایجاد انگیزه در مخاطب و انتقال پیام‌های کلیدی را کسب می‌کنند. در پایان نیز به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر ۱۶ ساعته اعطا خواهد شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان خاطرنشان کرد: انتخاب افراد از گروه‌های شغلی اثرگذار، به دلیل نقش تعیین‌کننده آنان در تغییر نگرش عمومی نسبت به موضوع جمعیت است.

وی افزود: مربیان ورزشی و معلمان با ارتباط گسترده با جوانان و خانواده‌ها، و اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی با قدرت اثرگذاری در افکار عمومی، می‌توانند پیام این دوره را به طیف وسیعی از جامعه منتقل کنند.