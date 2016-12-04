۲۸ هزار و ۴۲۱ نوزاد در هرمزگان متولد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد افشارینژاد ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه فرهنگ گزینش نام نیکو از اهمیت بالایی در جامعه برخوردار است، اظهار داشت: نام فاطمه که اتفاقا نخستین سند سجلی در کشور نیز با این نام به ثبت رسیده، طی ۱۰۰ سال اخیر محبوبترین و پرکاربردترین نام نزد مردم ایران بوده است.
وی یادآور شد: طی هشت ماهه سال ۹۵ مجموع ثبت ولادتها در هرمزگان به ۲۸ هزار و ۴۲۱ نوزاد رسیده که از این تعداد حدود ۱۴ هزار ۵۱۵ نفر پسر و ۱۳ هزار و ۹۰۶ نفر دختر بودهاند.
مهندسافشارینژاد ادامه داد: در مدت مذکور نامهای محمد با ۹۷۹ مورد فراوانی و فاطمه با هزار و ۱۵۰ مورد فراوانی پرکاربردترین اسامی انتخاب شده در هرمزگان به شمار میروند که والدین بر روی فرزندان خود گذاشتهاند.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: در این مدت علاوه بر «فاطمه» نامهایی همانند زهرا با ۵۱۱، مریم ۴۴۶ ، فاطمه زهرا ۳۶۸، زینب ۳۱۲، نازنینزهرا ۲۲۱، معصومه ۲۲۰، یسنا ۱۷۹، سدنا ۱۷۸ و رقیه با ۱۷۶ فراوانی به ترتیب دارای بیشترین کاربرد در بین نامهای انتخاب شده برای دختران در هرمزگان است.
وی ادامه داد: همچنین محمد، علی، امیرعلی، حسین، امیرحسین، محمدطاها و علیاصغر، امیرمحمد، مهدی و محمدامین محبوبترین اسامی پسران متولد شده در ۹ ماهه سال ۹۵ بوده است.
مهندس افشارینژاد یادآور شد: در محرم سالجاری نیز امیرحسین، حسین، محمدحسین، ابوالفضل، امیرعلی و امیرعباس برای فرزندان پسر و اسامی فاطمه، زهرا، زینب و نازنین زهرا برای فرزندان دختر تازه متولد شده بیشترین فراوانی را در هرمزگان داشته است.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد: با توجه به ماده ۲۰ قانون ثبتاحوال و تبصرههای این ماده درباره ممنوعیت انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی است، والدین میتوانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان ثبت احوال به آدرس sabteahval.ir از خدمات الکترونیکی برای بررسی و انتخاب نام فرزندان خود قبل از وقوع ولادت بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: اگر نام پیشنهادی در این بانک اطلاعاتی ثبت نشده باشد، براساس درخواست اعلام کننده رویداد ولادت اسامی پیشنهادی در کمیتهای مشورتی با حضور متخصصان زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی، فرهنگ و زبان های باستانی، تاریخ و اساتید سایر زبان ها بررسی و رد یا تایید آن اعلام میشود.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اضافه کرد:به عنوان نمونه در سالهای اخیر نامهایی همانند ژاکلین، کاترین، ریموند، لیندا، ریهام، نیارا، آلن، شعیث و آرحان اسامی که در سال های اخیر مورد موافقت قرار نگرفته است.
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