فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

علی اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه توضیح در مورد هزینه اردوی سرخپوشان در امارات پرداخت و گفت: مبلغ ۱۹۸ هزار درهمی که به آن اشاره شده از سوی باشگاه در اختیار سرپرست کاروان تیم گذاشته شد تا بخشی از آن به عنوان پول توجیبی و پاداش به بازیکنان پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه این باشگاه برای برپایی اردوی آماده سازی در امارات هیچ هزینه ای نداشته است گفت: همانطور که قبلا نیز گفته ام ما تنها هزینه بلیت و ویزا را متقبل شدیم و هزینه دیگری نداشته ایم. باقیمانده پولی که در اختیار سرپرست کاروان بود نیز به باشگاه بازگردانده شده که اسنادش موجود است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر از باشگاه ایرانیان استعلام گرفته شود مشخص خواهد شد که پرسپولیس هیچ هزینه ای برای این اردو نداشته است. وقتی این راهکار برای مشخص شدن وضعیت هزینه باشگاه وجود دارد دیگر نمی توان دروغ گفت.

علی اکبری طاهری در واکنش به مطرح شدن خبری مبنی بر دریافت پیشنهاد از یک تیم چینی برای انتقال محمد انصاری گفت: فعلا هیچ برنامه ای برای این انتقال نداریم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر در رابطه با پرونده جدیدی که به خاطر انتقال محمدرضا خلعتبری از عجمان امارات به پرسپولیس در فیفا بازشده است، گفت: فیفا از پرسپولیس به علت عدم رعایت اصول نقل و انتقالات شکایت کرده است چرا که این انتقال در زمان مقرر و قانونی انجام نشده و به همین خاطر باشگاه پرسپولیس ۵۰ هزار فرانک جریمه شده است.