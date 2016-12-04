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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

علی‌اکبر طاهری با مهر مطرح کرد:

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد/ واکنش به انتقال انصاری

سرپرست باشگاه پرسپولیس از جریمه ۵۰ هزار فرانکی این باشگاه از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال خبر داد و به دریافت پیشنهاد از یک تیم چینی برای مدافع سرخپوشان واکنش نشان داد.

علی اکبر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه توضیح در مورد هزینه اردوی سرخپوشان در امارات پرداخت و گفت: مبلغ ۱۹۸ هزار درهمی که به آن اشاره شده از سوی باشگاه در اختیار سرپرست کاروان تیم گذاشته شد تا بخشی از آن به عنوان پول توجیبی و پاداش به بازیکنان پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه این باشگاه برای برپایی اردوی آماده سازی در امارات هیچ هزینه ای نداشته است گفت: همانطور که قبلا نیز گفته ام ما تنها هزینه بلیت و ویزا را متقبل شدیم و هزینه دیگری نداشته ایم. باقیمانده پولی که در اختیار سرپرست کاروان بود نیز به باشگاه بازگردانده شده که اسنادش موجود است. 

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: اگر از باشگاه ایرانیان استعلام گرفته شود مشخص خواهد شد که پرسپولیس هیچ هزینه ای برای این اردو نداشته است. وقتی این راهکار برای مشخص شدن وضعیت هزینه باشگاه وجود دارد دیگر نمی توان دروغ گفت. 

علی اکبری طاهری در واکنش به مطرح شدن خبری مبنی بر دریافت پیشنهاد از یک تیم چینی برای انتقال محمد انصاری گفت: فعلا هیچ برنامه ای برای این انتقال نداریم. 

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر در رابطه با پرونده جدیدی که به خاطر انتقال محمدرضا خلعتبری از عجمان امارات به پرسپولیس در فیفا بازشده است، گفت: فیفا از پرسپولیس به علت عدم رعایت اصول نقل و انتقالات شکایت کرده است چرا که این انتقال در زمان مقرر و قانونی انجام نشده و به همین خاطر باشگاه پرسپولیس ۵۰ هزار فرانک جریمه شده است.

کد مطلب 3840514

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
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      اون زمان كه تمام باشگاههاي ايران به اين انتقال اعتراض كردن مديران وقت بيخيال به كارشون ادامه دادن فقط توباشگاههاي ايراني اين اتفاق ميافته اماراتي ها هم پولشون بابت سكوت گرفتن و هم با فرصت زياد به شكايتشون رسيدگي كردن اين وسط فقط بقيه باشگاههاي ايراني به خاطر رعايت نكردن قانون توسط پرسپوليس و گلهايي كه خلعتبري زد ضرر كردن حالا چند سال ديگه صداي انتقال طارمي و رضاييان هم درمياد حالا بتازونيد.

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