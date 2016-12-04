آثار وقف تا بعد از مرگ انسان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر یکشنبه درهمایش یاوران وقف که در تالار نور مشهد برگزار شد، اظهار کرد: وقف یک جریان مثبتی است که در طول زندگی فرد و بعد از حیات او نیز ادامه دارد، همچنین از وقف میتوان به عنوان یک چشمه ساری و جاری نام برد که آثار و برکات آن دائمی است و منوط به زمان خاصی نمیشود.
وی افزود: وقف سبب توسعه دینی و شعائر اسلامی میشود و بازتابی دائم و برقرار در تمامی وجوه زندگی دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: تجمل گرایی آثار سویی را به دنبال دارد و آرامش و اخلاق را از مردم دور میکند، از این رو باید از تجمل گرایی جلوگیری شود تا در زندگی با شکست مواجه نشویم.
وی ادامه داد: با قرار گرفتن ثروت در دست عدهای خاص، فقر در جامعه افزایش مییابد، همچنین وقف سبب جلوگیری از رفاه زدگی میشود و اگر جامعه با بیماری رفاه زدگی مواجه شود، ملاکهای ارزشی در جامعه سقوط میکند.
آیت الله علم الهدی تاکید کرد: اقتصاد باید دارای مجرایی درست باشد در غیر این صورت با چالش و آفت دینی در سطح جامعه روبرو میشویم و اگر تمام پولها در دست یک عده خاص باشد، فسق و فجور در جامعه افزایش پیدا میکند.
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