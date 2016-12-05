فیزیکدان ایرانی دانشگاه هاروارد برنده جایزه دستاورد علمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، روز گذشته بزرگترین جایزه نقدی در زمینه علوم و ریاضیات به ارزش ۲۵ میلیون دلار به بیش از هزار فیزیکدان، ریاضیدان و دانشمندان علوم زیستی تعلق گرفت.

در همین راستا کامران وفا فیزیکدان ایرانی همراه اندرو استرومینگر از دانشگاه هاروارد و جوزف پولچینسکی از موسسه کاولی، جایزه سه میلیون دلاری بخش فیزیک را برای ارائه نظریه ریسمان دریافت کردند.

طبق این نظریه که هنوز اثبات نشده تمام نیروها و ذرات طبیعی از ریسمان های بسیار کوچک لرزانی ساخته شده اند. این نظریه کل درک انسان از جهان و به خصوص سیاهچاله های فضایی را دگرگون خواهد کرد. از سوی دیگر پولچینسکی نشان داد این نظریه شامل ذراتی دو بعدی یا چند بعدی است که «برین» نامیده می شوند. برین خلاصه شده واژه membrane و به معنای غشا است. این نظریه به ایجاد شاخه کاملا نوینی در کیهان شناسی منجر شد که در آن ممکن است برین ها جهان هایی جزیره وار باشند که دربعد دیگر فضا شناور هستند و با یکدیگر برخورد می کنند. یا ممکن است در بعد بالاتری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

وفا و استرومیگنر در سال ۱۹۹۶ با استفاده از نظریه ریسمان اطلاعات موجود و انتروپی یک سیاهچاله را محاسبه کردند. نتایج به دست آمده از محاسبات آنان پیش بینی استیفن هاوکینگ درباره نشت تابش اشعه ها و انفجار احتمالی سیاهچاله ها را تایید کرد.

کامران وفا که در سال ۱۳۳۹ شمسی در تهران متولد شده، از استادان دانشگاه هاروارد است که پس از ارائه نظریه ریسمان در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به دریافت مدال دیراک شد.

جایزه دستاورد علمی، مجموعه ای از جوایز است که در سه گروه دستاوردهای علوم زیستی، دستاوردهای فیزیک بنیادین و دستاوردهای ریاضیات اعطا می شود.

این مراسم توسط سرگی برین از شرکت کوگل، آن وجسیکی، مارک زاکر برگ و پرسیلا چان از فیس بوک، یوری و جولیا میلنر و جک ما موسس وب سایت علی بابا و همسرش در سال ۲۰۱۲ برای نخستین مرتبه در آمریکا برگزار شد. برندگان این جایزه در پروسه ای آنلاین و عمومی انتخاب می شوند.

سرگی برین از گوگل و جک ما مالک شرکت علی بابا از موسسان این مسابقه هستند.