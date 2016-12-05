نرخ دلار به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشت/قیمت سکه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا با بازگشت به کانال ۳۹۰۰ تومانی به قیمت ۳۹۱۴ تومان معامله می‌شود. نرخ هر یورو ۴۲۱۱ تومان، پوند ۴۹۲۰ تومان، درهم امارات ۱۰۸۹ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۵ تومان است.

همچنین قیمت انواع سکه نیز با کاهش مواجه شده و هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۱۹۲ هزار تومان است.

در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان است.