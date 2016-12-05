  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

در جریان معاملات بازار ارز؛

نرخ دلار به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشت/قیمت سکه کاهش یافت

نرخ دلار به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشت/قیمت سکه کاهش یافت

با گذشت ساعاتی از معاملات امروز بازار آزاد ارز تهران، دلار مجدد به کانال ۳۹۰۰ تومانی بازگشت و اکنون به نرخ ۳۹۱۴ تومان معامله می‌شود؛ قیمت انواع سکه اما با کاهش مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران، قیمت هر دلار آمریکا با بازگشت به کانال ۳۹۰۰ تومانی به قیمت ۳۹۱۴ تومان معامله می‌شود. نرخ هر یورو ۴۲۱۱ تومان، پوند ۴۹۲۰ تومان، درهم امارات ۱۰۸۹ تومان و لیر ترکیه ۱۱۵۵ تومان است.

همچنین قیمت انواع سکه نیز با کاهش مواجه شده و هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان، نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۱۹۲ هزار تومان است.

در عین حال، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۵ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در جریان معاملات بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۹۶ هزار تومان
ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۹۲ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۵ دلار
هر گرم طلای ۱۸ عیار  ۱۱۲ هزار و ۴۳۴ تومان
دلار  ۳۹۱۴ تومان
یورو ۴۲۱۱ تومان
پوند ۴۹۲۰ تومان
درهم امارات ۱۰۸۹ تومان
لیر ترکیه ۱۱۵۵ تومان

کد مطلب 3841589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آرمان عليزاده IR ۱۶:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      الان بايد خوشحال باشيم !!! ميشه لطفا قيمت يك ماه پيش و 3 ماه پيش هم براي مقايسه اعلام كنيد تا بيشتر متوجه برگشت به كانال را متوجه بشيم.؟؟!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها