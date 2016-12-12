نسخه بازنویسی شده «راز داوینچی» به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه جدید نسخه تازه رمان «راز داوینچی» که به تازگی توسط دن براون نویسنده آمریکایی منتشر شده، با بازگردانی حسین شهرابی، به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

«راز داوینچی» با وجود این که اولین رمان از سری رمان های دن براون با محوریت شخصیت پروفسور رابرت لنگدان نبود، اما اولین فیلم سینمایی که از این مجموعه ساخته شد، بر اساس این رمان بود و تام هنکس را به عنوان بازیگر شخصیت لنگدان به مخاطبان جهانی این اثر معرفی کرد. تا به حال فیلم های سینمایی «کد داوینچی»، «فرشته ها و شیاطین» و «دوزخ» با اقتباس از رمان های دن براون با محوریت شخصیت لنگدان ساخته شده اند که فیلم «دوزخ» به تازگی رونمایی شده است.

ترجمه حسین شهرابی از نسخه جدید «راز داوینچی» که یک رمان تریلر معمایی است هفته گذشته توسط انتشارات کتابسرای تندیس چاپ شد. در این کتاب، لنگدان که به عنوان یک نمادشناس و استاد تاریخ فعالیت دارد برای سفری دانشگاهی و علمی به پاریس رفته است. در این سفر دوست نزدیکش ژاک سانیر که رئیس موزه لوور است، به طور رمزآلودی به قتل می رسد و پلیس فرانسه با مدارکی که به دست می آورد متوجه دوستی لنگدان و مقتول می شود. بنابراین برای حل پرونده به سراغ او می آیند.

بین نیروهای پلیس دختری جوان با نام سوفی نُوو حضور دارد که به لنگدان می فهماند که پلیس فرانسه به او مظنون است و باید فرار کند. بعد از فرار لنگدان و سوفی متوجه می شوند که رمز و رازهای به جا مانده کنار جسد ژاک سانیر به نقاشی ها و یادداشت های لئوناردو داوینچی مربوط هستند. در این میان پای یک فرقه تندروی مسیحی هم که به داستان کشیده می شود که برای سرپوش گذاشتن بر اسرار و مسائلی که لنگدان به دنبال آن هاست، حاضرند به راحتی آدم بکشند...

ترجمه مورد نظر از روی نسخه چاپ شده این رمان در سال ۲۰۱۶ انجام شده که دن براون سعی کرده جنبه داستانی، پلیسی و حادثه ای آن بیشتر از نسخه اولیه باشد.

عرضه این ترجمه از روزهای اخیر در بازار نشر کشور آغاز شده است.