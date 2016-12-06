رشد ۶ درصدی بودجه استان بوشهر در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح سه‌شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶ کل کشور ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت پیش بینی شده است، گفت: همچنین اعتبار تملک دارایی کل کشور ۶۲.۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده ضمن اینکه ۱۰ درصد به اعتبار عمرانی کشور افزوده شده است.

وی در مورد بودجه تصویبی استان بوشهر در سال ۹۶ هم اظهار داشت: در بودجه سال ۹۶ ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان درآمد استانی برای استان بوشهر تکلیف شده است و با توجه به بودجه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۵، درآمد پیش بینی شده استانی در سال ۹۶ حدود ۲۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با بیان اینکه بودجه استان بوشهر در سال آینده نسبت به امسال ۶ درصد رشد خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای استان با ۱۵.۶ درصد رشد به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و اعتبارات تملک دارایی هم ۵۶۶ میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی شده است.

عوض‌پور با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت ماست، اظهار داشت: برای توزیع اعتبارات تمرکز ما روی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تا دهه فجر و تا پایان سال است.

وی با تشریح آخرین وضعیت سرشماری نفوس و مسکن در استان بوشهر اظهار داشت: ۲۹۹ هزار خانوار در طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان بوشهر فهرست‌برداری شدند و از ۱۸۴ هزار خانوار هم کد آماری دریافت کردند ضمن اینکه ۵.۵ درصد کل خانوار استان غایب بودند.

وی بیان کرد: هدف گذاری برای ما ۳۲۰ هزار خانوار بودند اما در مجموع ۲۹۹ هزار خانوار بوشهری سرشماری شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در ادامه به لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور اشاره کرد و گفت: تورم تک رقمی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت بخشی از ویژگی‌های بودجه سال ۹۶ است و کل بودجه عمومی کشور ۱۰ هزار و ۸۵ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت هم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.