بیانیه پایانی سی وهفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس/تکرار ادعاها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز، سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی این نشست ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران باید سیاست های خود را در منطقه تغییر دهد مطرح شده و آنچه دخالت در امور داخلی داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خوانده شده، محکوم شده است. همچنین ادعا شده است که ایران باید گامهای عملی برای اعتماد سازی و حل مشکلات با همسایگان از راههای مسالمت آمیز بردارد.

این بیانیه که عبداللطیف الزیانی آن را قرائت کرد شامل تکرار ادعاها درباره جزایر سه گانه، توقف آنچه دخالت های ایران در امور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خوانده شد و محکومیت آنچه سیاسی کردن فریضه حج از سوی ایران خوانده شد، بود.

در این بیانیه بر ضرورت اینکه روابط بر اساس اصل حسن همجواری و تفاهم و احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی باشد، تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است: تکامل اقتصادی کشورهای شورای همکاری، عامل اساسی در امنیت و ثبات محسوب می شود و ما از مرتبط شدن کشورهای شورا به شبکه وسایل ارتباطی و مواصلاتی و ترابری جدید حمایت می کنیم.

بیانیه پایانی سی و هفتمین نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر مشارکت استراتژیک میان این کشورها و انگلیس و تقویت روابط در همه زمینه از جمله سیاسی، دفاعی، امنیتی و تجاری و نیز فرهنگی و اجتماعی و اتخاذ راهکارهای جمعی برای موضوعات منطقه ای به منظور تحقق منافع مشترک در ثبات و شکوفایی تاکید کرده است.

بیانیه پایانی بر تعهد انگلیس و این کشورها برای بازدارندگی در برابر هر تهاجم خارجی یا دخالت در امور داخلی مطابق قانون بین المللی و منشور سازمان ملل ، مشابه آنچه در جریان جنگ خلیج فارس و دیگر تحولات رخ داده، تاکید کرده است. طرفین بر تعهد و التزام راسخ به حمایت از منافع امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس از طریق مشارکت استراتژیک تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: سران شورا بر مجموعه ای از مبادی مشترک از جمله درک مشترک به اینکه راهکارهای نظامی برای حل درگیری مسلحانه در منطقه موثر نیست توافق کردند و اینکه حل این بحران ها باید از راههای سیاسی و مسالمت آمیز و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها مطابق قانون بین المللی باشد و اینکه دولت هایی باید تشکیل شود که همه طیف های جوامعی که از این درگیری ها رنج می برند در خود داشته باشد و از حقوق اقلیت ها و حقوق بشر حمایت کند.

درباره یمن نیز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و انگلیس بر نیاز به حل بحران از راه سیاسی از طریق مذاکره تحت سرپرستی سازمان ملل و مطابق طرح خلیج فارس و مصوبات کنگره گفتگو ملی و قطعنامه ۲۲۱۶ و قطعنامه های ذی ربط دیگر شورای امنیت تاکید کردند. سران شورای همکاری خلیج فارس بر حمایت مستمر از نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن و عملیات صلحی که سازمان ملل هدایت می کند و نقشه راه ارائه شده از سوی این نماینده که راه را برای توافق فراگیر و برداشتن گامهای امنیتی و سیاسی لازم مشخص کرده است، تاکید کردند.

در این بیانیه بر حسن نیت همه طرفهای یمنی و پایبندی به پیشنهادات سازمان ملل درباره توقف اقدامات خصمانه تاکید و بر ضرورت پرهیز از هر گونه اقدامات یکجانبه از سوی طرفها در صنعاء درباره تشکیل شورای سیاسی و دولت که به منزله نابودی تلاشهای سازمان ملل است، تاکید کردند.

بیانیه پایانی ادعاهایی را مبنی بر مشارکت با جامعه بین الملل برای آنچه ممانعت از دست یابی یمنی ها به سلاح خوانده شده است ، مطرح کرد. در این بیانیه بر ضرورت تلاش برای مقابله با القاعده در جزیره العرب تاکید شده است.

در این بیانیه بر ضرورت پایبندی طرفین به دست یابی به راهکار سیاسی پایدار در سوریه که به جنگ پایان دهد و دولت فراگیر از همه طیف ها ملت سوریه تشکیل شود تاکید کردند.

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس با ادعاهایی مبنی بر عدم مشروعیت بشار اسد و اینکه در آینده سوریه نقشی ندارد و اینکه جامعه بین المللی باید یکپارچه عمل کند و از روسیه و ایران بخواهد که از روند سیاسی حمایت کنند، همراه است.

در این بیانیه از آنچه توافق سران شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش فشار های منطقه ای بر نظام سوریه و حامیان آن از طریق محدودیتهای مالی و اقتصادی خوانده شده است، خبر داده شده و مجددا از تروریستها در سوریه حمایت کامل به عمل آمده است.

بیانیه پایانی نشست شورای همکاری خلیج فارس بر تقویت توان شورای همکاری خلیج فارس در زمینه امنیتی تاکید شد.

درباره لیبی بر ضرورت توافق فراگیر در زمینه قدرت مطابق با مصوبات ۲۲۵۶ و۲۲۷۸ و توافق الصخیرات تاکید شد و بر مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید شد.

در زمینه موضوع فلسطین نیز بر توافق عادلانه و دائم که به برپایی کشور مستقل فلسطین منجر شود، تاکید شد.

درباره لبنان نیز ضمن استقبال از انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان از همه طرفها برای تقویت موسسات لبنان دعوت به عمل آمده است.

در زمینه مصر نیز بر حمایت از همکاری میان صندوق بین المللی پول و مصر تاکید شد.

درباره عراق نیز از دولت عراق خواسته شده است که در راستای تحقق آشتی ملی تلاش کند و بر اهمیت تقویت روابط میان عراق و همسایگانش تاکید شده است.

در این بیانیه بر تقویت همکاری نظامی و دفاعی و تقویت امنیت دریایی و مرزها از طریق برگزاری رزمایش مشترک تاکید شد.

کویت میزبان نشست بعدی سران شورای همکاری خلیج فارس شد.