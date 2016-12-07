منطقه خلیج فارس بازار جدید برای فروش سلاح های انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در مطلبی به بررسی ابعاد مختلف سی و هفتمین دوره نشست سران عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین پرداخته است.

رای الیوم در این خصوص می نویسد: معتقدیم در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس تمام آنچه که در جلسات خصوصی و یا گروهی در پشت درهای بسته میان اعضا گذشته را منعکس نشده است؛ مسائلی اصلی که موجب نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری است. درست است که این بیانیه علیه ایران صادر شده اما کشورهای عضو از جنگ هایی که در سوریه، یمن و عراق به راه انداخته اند، سخنی نگفتند. آنها همچنین به خسارت های این جنگ ها اشاره ای نکرده اند. تمامی کشورهای عضو شورای همکاری به غیر از عمان در تجاوز سیاسی و نظامی ۲۰ ماهه علیه یمن مشارکت دارند ولی تاکنون در دستیابی به منافع خود موفق نبوده اند.

رای الیوم می افزاید: کشورهای عضو شورای همکاری از معارضین سوری حمایت تسلیحاتی و مالی کرده اند و سرنگونی نظام سوریه را در رأس اولویت های خود قرار داده اند اما با این حال در این مورد نیز شکست خورده اند و ارتش سوریه طی روزهای آینده شهر حلب را به صورت کامل آزاد خواهد شد. این در حالی است که در بیانیه پایانی شورای همکاری در خصوص این ۲ موضوع یعنی یمن و سوریه موضع مشخصی اتخاذ نشده و همچنین نقشه راه سیاسی هم برای آینده آنها ارائه نشده است.

این پایگاه عرب زبان تصریح می کند: در نشست شورای همکاری ۲ مسأله مهم وجود داشت؛ نخست سفر «ملک سلمان» پادشاه سعودی به ۴ کشور امارات، بحرین، کویت و قطر و عدم حضور در کشور عمان. این موضوع بیانگر تعیین یک هویت جدید برای شورای همکاری یعنی اتحادیه خلیج فارس است که قرار است ایجاد گردد. مسأله مهم دوم حضور «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در نشست شورای همکاری است؛ وی در این سفر علاوه بر دیدارهای دوجانبه با سران کشورها، در صفی واحد با آنها برای اعلام دشمنی با ایران قرار گرفت و در سخنرانی پایانی خود در این نشست نیز بر این نکته تاکید کرد.

رای الیوم تاکید می کند: سفر پادشاه سعودی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک طرف موجب تحکیم دوستی عربستان با دیگر کشورهای شورای همکاری شد و از سوی دیگر به معنای تاکید بر عدم قرارگیری عمان در جمع اعضای شورای همکاری در برهه کنونی و یا آینده است. زیرا عمان با مداخله در جنگ علیه یمن و پیوستن به ائتلاف عربی مخالفت کرد و در ایجاد روابط خوب با ایران و سوریه تلاش بسیاری کرد. عمان همچنین سفارت خود را در تهران و دمشق فعال نگه داشت و آن را تعطیل نکرد. همچنین وزیر خارجه عمان نیز در سفری رسمی به دمشق پایتخت سوریه رفت.

این پایگاه عرب زبان در همین زمینه تصریح می کند: سفر پادشاه سعودی همچنین از تصمیم این کشور برای بستن راه مصالحه و آشتی با مصر حداقل در برهه کنونی حکایت دارد. در همین راستا رسانه های مصری اعلام کردند این ملک سلمان بود که با پرهیز از دیدار با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در ابوظبی مانع از میانجیگری امارات شد و پس از اینکه مطئن شد رئیس جمهور مصر امارات را ترک کرده است، ۲ ساعت بعد وارد این کشور شد. بعید نیست که این گونه سفرهای پادشاه سعودی منجر به ایجاد ائتلاف های جدید توسط دیگر کشورها مثلا ائتلاف مصر با ایران و یا مصر با سوریه شود؛ حتی ممکن است هویت منطقه ای و سیاسی مستقل نیز به دور از وضعیت کنونی هویت کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گیرد.

رای الیوم عنوان می کند: نزدیکی ترزا می به کشورهای شورای همکاری و اظهارات صریح ضدایرانی او، بدین معناست که انگلیس با قدرت در حال بازگشت به جایگاه سابق خود در خلیج فارس است. انگلیس در حال خارج شدن از اتحادیه اروپا و به دنبال بازار و متحدان اقتصادی جدید است. ثروتمندترین کشورها در شورای همکاری نیز مقصد خوبی برای فروش سلاح های جنگی انگلیس محسوب می شوند. در همین راستا «مارگارت تاچر» در اوایل دهه هشتاد در سفر به عربستان قرارداد قرن را به ارزش حدود ۷۰ میلیارد دلار امضا کرد که شامل هواپیماهای انگلیسی هاوک و تورنادو می شود.

این پایگاه عرب زبان در پایان نتیجه می گیرد: کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش های عظیم سیاسی، نظامی و اقتصادی در بعد داخلی و خارجی مواجه هستند و معتقدیم که در این نشست به آنها پرداخته نشد. این نشست برنامه ای برای مقابله قاطعانه با این چالش ها در برهه کنونی و در آینده ارائه نداد تا شهروندان حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس را نسبت به وضعیت کنونی و آینده شان مطمئن گرداند.