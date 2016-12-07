اعدام نهمین محکوم به مرگ در زندان جورجیای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، ایالت جورجیای آمریکا، امروز حکم اعدام نهمین زندانی محکوم به اعدام خود را در شرایطی اجرا کرد که محکوم پیش از وی تنها یک روز پیشتر اعدام شده بود.

بر اساس این گزارش، «ویلیام سالی»، متهم ۵۰ ساله محکوم به اعدام در ایالت جورجیا در شرایطی محکوم شد که هیچ وکیلی نداشته است. مقام های ایالتی جورجیا، خبر مرگ وی را که طبق قوانین داخلی این ایالت از طریق تزریق آمپول سمی انجام شده را در ساعت ۲۲:۰۵ شب به وقت محلی ورجیا اعلام کردند.

گفتنی است، «سالی» از سوی دادگاه ایالتی جورجیا محکوم به کشتن ناپدری خود در سال ۱۹۹۱ شده بود و هیات منصفه دادگاه نیز حکم قصاص را برای وی در نظر گرفته بود.

پس از جورجیا، ایالت تگزاس نیز با ۷ اعدام در طول سال جاری میلادی رتبه دوم را در اجرای حکم اعدام در آمریکا دارد. این در شرایطی است که مقام های آمریکایی همواره خود از منتقدین سرسخت اجرای حکم اعدام در کشورهای دیگر هستند.