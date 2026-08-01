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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری ۳ شهید حمله آمریکا در قشم اعلام شد

زمان برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری ۳ شهید حمله آمریکا در قشم اعلام شد

بندرعباس- مراسم تشییع و خاکسپاری سه شهید حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم سه شنبه ۱۳ مرداد در این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل تقی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم گفت: این مراسم ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۳ مرداد از میدان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قشم آغاز و پس از تشییع، در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده می‌شوند.

تقی‌زاده افزود: در پی حمله آمریکا به محله چاه‌تنگوی شهر قشم در هشتم مرداد سه نفر از اعضای خانواده جعفری به شهادت رسیدند و دو کودک دیگر نیز بر اثر موج انفجار مجروح شدند.

در این حمله شهید قیصر جعفری، شهیده زهرا جعفری قشمی و شهید سینا جعفری دو ساله به فیض شهادت نائل شدند.

محمدرضا جعفری ۱۳ ساله و مجتبی جعفری ۷ ساله بر اثر موج انفجار مصدوم شدند.

کد مطلب 6905491

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