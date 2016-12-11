به گزارش خبرنگار مهر، رضا برمک ظهر یکشنبه در نشست برگزاری همایش شوراهای دانش آموزی که باحضور مدیران مدارس برگزار شد ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار کرد: با توجه به احادیث و روایات وارده در خصوص اهمیت مشورت کردن و شورا پس واجب است این مهم از سنین پایین در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

وی افزود: تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدارس بستر مناسبی برای ارائه آموزش‌های لازم برای همفکری و مشورت کردن وتصمیم گیری در خصوص مسائل مدرسه به دانش آموزان است به طوری که دانش آموزان را ترغیب خواهد کرد تا به مسائل و مشکلات مدرسه اهمیت داده و با هم‌فکری و مشورت مشکلات را برطرف کنند.

رئیس آموزش وپرورش خارگ در خصوص توجه و اهمیت دادن به شوراهای دانش آموزی در مدارس اظهار داشت: وجود شوراهای مذکور در آموزشگاه‌ها دانش آموزان را برای زندگی در جامعه آماده کرده و حس مسئولیت‌پذیری و مشورت کردن را در آنها تقویت می کند.

برمک ضمن تاکید بر تکریم دانش‌آموزان و اولیای آنان توسط کارکنان مدرسه افزود: اولیای مدارس الگوی تمام نمای رفتار و اخلاق در دانش آموزان هستند و باید در خصوص رعایت ادب و احترام در برخورد با دانش آموزان نهایت ادب واحترام را انجام دهند.

معاون پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه خارگ ضمن تقدیر وتشکر از زحمات و پیگیری‌های آنان درخصوص برگزاری شوراهای دانش‌آموزی گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی همه ساله در مدارس برگزار و دانش‌آموزان با چگونگی مشارکت، همدلی و نحوه تصمیم گیری و ارائه پیشنهادهای لازم برای برطرف کردن مشکلات مدرسه آشنا می شوند.

جمشید شیخ‌زاده با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های شوراهای دانش آموزی عنوان کرد: هر سال برای انتخاب نماینده شوراهای دانش آموزی در دوره‌های مختلف تحصیلی و همچنین تبادل نظر بین شوراهای مدارس، همایش شوراهای دانش‌آموزی در منطقه برگزار می‌شود که امسال نیز این همایش در سالن تربیت اداره آموزش وپرورش منطقه برگزار خواهد شد .