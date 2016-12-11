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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

رئیس آموزش وپرورش خارگ:

همایش شوراهای دانش‌آموزی خارگ برگزار می‌شود

همایش شوراهای دانش‌آموزی خارگ برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس آموزش وپرورش خارگ گفت: همایش شوراهای دانش‌آموزی خارگ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برمک ظهر یکشنبه در نشست برگزاری همایش شوراهای دانش آموزی که باحضور مدیران مدارس برگزار شد ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار کرد: با توجه به احادیث و روایات وارده در خصوص اهمیت مشورت کردن و شورا پس واجب است این مهم از سنین پایین در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

وی افزود: تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدارس بستر مناسبی برای ارائه آموزش‌های لازم برای همفکری و مشورت کردن وتصمیم گیری در خصوص مسائل مدرسه به دانش آموزان است به طوری که دانش آموزان را ترغیب خواهد کرد تا به مسائل و مشکلات مدرسه اهمیت داده و با هم‌فکری و مشورت مشکلات را برطرف کنند.

رئیس آموزش وپرورش خارگ در خصوص توجه و اهمیت دادن به شوراهای دانش آموزی در مدارس اظهار داشت: وجود شوراهای مذکور در آموزشگاه‌ها دانش آموزان را برای زندگی در جامعه آماده کرده و حس مسئولیت‌پذیری و مشورت کردن را در آنها تقویت می کند.

برمک ضمن تاکید بر تکریم دانش‌آموزان و اولیای آنان توسط کارکنان مدرسه افزود: اولیای مدارس الگوی تمام نمای رفتار و اخلاق در دانش آموزان هستند و باید در خصوص رعایت ادب و احترام در برخورد با دانش آموزان نهایت ادب واحترام را انجام دهند.

معاون پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه خارگ ضمن تقدیر وتشکر از زحمات و پیگیری‌های آنان درخصوص برگزاری شوراهای دانش‌آموزی گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی همه ساله در مدارس برگزار و دانش‌آموزان با چگونگی مشارکت، همدلی و نحوه تصمیم گیری و ارائه پیشنهادهای لازم برای برطرف کردن مشکلات مدرسه آشنا می شوند.

جمشید شیخ‌زاده با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های شوراهای دانش آموزی عنوان کرد: هر سال برای انتخاب نماینده شوراهای دانش آموزی در دوره‌های مختلف تحصیلی و همچنین تبادل نظر بین شوراهای مدارس، همایش شوراهای دانش‌آموزی در منطقه برگزار می‌شود که امسال نیز این همایش در سالن تربیت اداره آموزش وپرورش منطقه برگزار خواهد شد .

کد مطلب 3847368

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