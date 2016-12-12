نمایندگان پارلمان اروپا مخالف تداوم گفتگو با ترکیه هستند

ببه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا با ابراز مخالفت نسبت به اظهارات «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر تداوم روند گفتگو با ترکیه با موضوع پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا اعلام کردند: روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید مسکوت بماند.

«لامبس دورف» معاون پارلمان اروپا در این باره در گفتگو با روزنامه دی ولت اظهار داشت: تنها گفتگویی که با ترکیه می تواند صورت گیرد گفتگو درباره توقف روند مذاکره با این کشور است.

از سوی دیگر «المار بروک» از حزب دمکرات مسیحی نیز در سخنانی گفت: تا زمانی که وضعیت اضطراری در ترکیه وجود دارد نمی تواند این انتظار را داشته باشد که به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپیوندد.

این در حالی است که وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا امروز و فردا در بروکسل درباره موضوع ترکیه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.