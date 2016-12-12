شماره چهل ‌و سوم «حلقه ‌وصل» با موضوع وحدت اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «وحدت اسلامی» با بحران التزام عملی روبهرو است. این بحران تنها ناشی از شعار دادن و عمل نکردن شیعه و سنی و فاصله گرفتن آنها از اشتراکاتشان نیست، بلکه سالهای متمادی است که کشورهای استعماری با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن بر ممالک اسلامی حاکم شدهاند و دست بر نقطه ضعفی گذاشتهاند که میدانند اگر رهایش کنند و کار را به خود مسلمانان واگذارند، تبدیل به نقطه قوت و عامل نابودیشان خواهد شد. حلقهوصل در شماره چهل و سوم خود به «وحدت اسلامی» از زاویه کلیدواژه «قدرت» پرداخته است. در این شماره استاد رحیمپور ازغدی، حجتالاسلام مسائلی، حجتالاسلام براتی، آخوند ناصر قزل، علیرضا کمیلی، حجتالاسلام صفری و دیگران به بیان نظرات و دیدگاههایشان درباره وحدت اسلامی پرداختهاند.
سردبیر ماهنامه حلقهوصل در شماره چهلوسوم این سوال را مطرح میکند که «چرا همه، تنهاییم!؟» وی با ترسیم کلیتی از کارهای تفرقهآفرین اهل سنت و شیعه، تاکید میکند؛ «یک میلیارد مسلمان در عالم زندگی میکنند که هر گروهی اندیشهای و نگاهی متفاوت دارند اما نقاط مشترک فراوانی دارند که میتواند این «همه» را از تنهایی بیرون بیاورند و قدرتشان را بر عالم سیطره دهد. باید خودمان بخواهیم.»
نباید این فرصت تاریخی را از دست داد
«علیرضا کمیلی» در این شماره ضرورت داشتن نگاه تمدنی به مسئله وحدت اسلامی را تشریح میکند و به این سوال پاسخ میگوید که «چرا حزباللهی باید دغدغه وحدت داشته باشد؟» کمیلی معتقد است که دیگر زمان آن رسیده است که جریان حزباللهی کشور از منظر تمدنی به مسئله وحدت اسلامی و نقش قدرتآفرین آن نگاه کند و این فرصت مهم تاریخی را از دست ندهد.
رهبر انقلاب چه انتظاری از ما دارند؟
خیلیها مدعیِ «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن» هستند! و «ای رهبر آزاده، آمادهایم، آماده» از دهانشان نمیافتد. از یک طرف شنیدن این شعارها امید را در دلهای دلبستگان به انقلاب اسلامی زنده میکند و از طرف دیگر بر زمین ماندن مطالبات موکّد حضرت آقا، امید را در دلها میمیراند. مشکل چیست؟ شعار که هست، پس عمل کجاست؟ شاید به جرات بتوان ادعا کرد که پربسامدترین مفهومی که رهبری در سالیان اخیر بر آن تاکید کردهاند، مفهوم وحدت اسلامی است و شاید بتوان گفت که کمترین توجه هم به همین امر شده است! تاکیدها و تکرارهای پیاپی و چندباره آقا نشان از آن است که مایی که مدعیِ تبعیت از ایشان هستیم، گوش شنوایی برای شنیدن این توصیهها نداشتیم. گزارشی از انتظارات رهبر انقلاب از ما را در شماره چهل و سوم حلقهوصل بخوانید.
اختلاف، به دلیل عدمپیروی شیعه از امامش
شیعه بهمعنای «پیرو» است. شیعه آن است که دقیقا جا پای امامش میگذارد و از حرکت پشت سر او ذرهای منحرف نمیشود. نه قدمی جلوتر از امام حرکت میکند و نه یک قدم عقب افتادن از او را برمیتابد. محسن یعقوبی در مقاله خود با بیان اینکه باید شیعه اهل بیت(ع) باشیم، معتقد است اختلاف، به دلیل عدمپیروی شیعه از امامش هست.
تقریری اهل بیتی از وحدت
بنا به فرموده پیامبر اسلام(ص) اختلاف و تفاوت در استنباط رحمت است، اما سوال اینجاست که منشاء تفاوت در استنباط کجاست؟ چه پدیدههایی در هر استنباطی موثر است و یا میتواند رهزن باشد؟ و... سوالاتی است که حجتالاسلام مبلغی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری به آنها پاسخ گفته است.
جایگاه تبری در مسیر وحدت اسلامی
جایگاه تبری در مسیر وحدت اسلامی، مطلب بعدی شماره چهل و سوم ماهنامه حلقه وصل است که حجتالاسلام مهدی مسائلی در یادداشت خود به آن پرداخته است. وی معتقد است که وحدت اسلامی اعتقادات هیچ شیعهای را هدف قرار نداده است.
جمهوری اسلامی چه نگاهی به وحدت با اهل سنت منطقه دارد؟
آتش اختلافات مذهبی در همسایگی کشور ما در حال گُر گرفتن است و هر روز هم دایره خود را وسیعتر میکند. دستنشاندههای جریان استعمار با دلارهای کشورهای عربی تفرقهانداخته و در حال حکومت هستند. برای رسیدن به وحدت و دوری از این آتش چه باید کرد و شناخت عوامل واگرا و عوامل همگرا در بین قومیتها و مذاهب داخل و خارج از کشور، چقدر میتواند در این زمینه بازدارنده باشد؟ جمهوری اسلامی چه نگاهی به وحدت با اهل سنت منطقه دارد؟ دکتر سعدالله زارعی به این سوالها پاسخ گفته است.
پروندهای که بوی خون میدهد!
وضعشناسی وحدت اسلامی در منطقه غرب آسیا و ایران، عنوان یادداشت سعید ساسانیان است. ساسانیان در یادداشت خود به این سوال پاسخ میگوید که چرا پرونده وحدت اسلامی در جهان اسلام، بوی خون گرفته و آیا منطقه غرب آسیا و جهان اسلام، اکنون وحدتی حداقلی را تجربه میکند؟
چرا به بلوچها انگ وهابی میزنیم!؟
چرا به بلوچها انگ وهابی میزنیم!؟ سوالی است که حجتالاسلام صفری بهعنوان یک هشدار مطرح میکند و میگوید: نهایت این انگها این است که اشخاصی در سیستانوبلوچستان نگاه تندی نسبت به نظام شیعی پیدا میکنند و ما باید ببینیم علت نگاه تند آنها چیست!؟ حجتالاسلام صفری در گفتوگو با حلقهوصل تاکید دارد که «خطری که سیستانوبلوچستان را تهدید میکند، خطر تکفیر است نه خطر وهابیت!»
انکار محبت اهل سنت به اهل بیت(ع) جفاست!
در این شماره از حلقهوصل «سید محمد سرکشیکیان» توصیفی اجمالی از جریانهای فکری-سیاسی کردستان ارائه میدهد و «حجتالاسلام براتی» و «آخوند ناصر قزل» از نسبت بین قوم ترکمن و سلفیگری سخن گفتهاند. براتی معتقد است که انکار محبت اهل سنت به اهل بیت(ع) جفاست! در ادامه «فرشید جعفری» نیز در یادداشت خود بر روی حقوق اهل سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و معتقد است که وحدتگرایی و عدالت حقوقی، محصول نواندیشی دینی است. علیرضا کمیلی نیز از خدمات متقابل انقلاب اسلامی و اهل سنت نوشته است.
عاشورا یک مسئله فرقهای نیست
در ادامه، استاد حسن رحیمپور ازغدی در سخنان خود تاکید دارد که عاشورا یک مسئله فرقهای نیست. محمد فرهادی، مستندساز و فعال فرهنگی در یادداشت خود خاطرات شهیدان «فریدون تعریف»، «ملامحمد کریمیان»، «ملاحیدر فهیم»، «ملامصطفی مردوخی» و «ملاهاشم کریم پاوه» از اهل سنت کردستان را مرور میکند.
دروغی بزرگ
آیا اهل سنت ایران بهصورت هدفمند در پی زاد و ولد هستند!؟ سوالی که حسین کمیلی در گفتوگو با حلقهوصل آن را دروغی بزرگ میداند و معتقد است؛ سوءاستفادهگران میخواهند با در پیش گرفتن استراتژی دروغ بزرگ، از آب گلآلود ماهی بگیرند.
گزارشی از کاروان «ایران، سرزمین برادری» در سیستانوبلوچستان، تجربهنگاری طرح «افطاری وحدت و مقاومت»، یادداشتی به قلم «محمد افتخاری» با موضوع نسبت اخلاق، اعتقادات و احکام در تحقق وحدت اسلامی، معرفی مجله الکترونیکی «اخوت»، بازخوانی خاطراتی از سردار وحدت، شهید نورعلی شوشتری در سیستانوبلوچستان، معرفی چند کتاب با موضوع وحدت اسلامی، چگونگی بازنمایی اهل سنت در رسانه و مروری بر گفتمان انقلاب اسلامی قیام حضرت روحالله با محوریت این سوال که «چرا انقلاب اسلامی یک معجزه است؟»، بخشهای دیگر شماره چهلوسوم ماهنامه فرهنگی تشکیلاتی حلقهوصل را تشکیل میدهد.
نشریه حلقهوصل به مدیرمسئولی و سردبیری صادق یزدانی منتشر میشود. برای دریافت این نشریه میتوانید با شماره تلفن ۵-۷۷۶۵۵۱۳۴ تماس بگیرید. همچنین برای اطلاع از آخرین خبرها و گزارشهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، میتوانید از سایت Hvasl.ir استفاده کنید.
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