اشتغالزایی بنیاد برکت برای ۴ هزار نفر در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مروارید به مناسبت نهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت تصریح کرد: کمک به پوشش دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی استان، ساخت مسکن ویژه‌ مددجویان بهزیستی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و کمک به کشاورزان و صنایع از دیگر اقدامات بنیاد برکت در استان ایلام بوده است.

استاندار ایلام افزود: بنیاد برکت طی سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف بهداشتی، آموزشی و کمک به محرومان، فعالیت‌ها و اقدامات بسیار مناسبی انجام داده که از جمله می‌توان به ساخت ده‌ها مدرسه و کتابخانه در سطح استان اشاره کرد.

وی به امضای چندین تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین استانداری ایلام و بنیاد برکت جهت ساخت ۱۰ کتابخانه و تجهیز مدارس شهرستان‌های محروم استان اشاره کرد و گفت: واقعاً باید از تلاش‌های این بنیاد در جهت تجهیز و به‌روزرسانی امکانات آموزشی و بهداشتی استان تقدیر و تشکر کنم که بدون هیچ منتی این کارها در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اقدامات بنیاد برکت در محرومیت‌زدایی به خصوص در توانمندسازی اقتصادی، انجام امور زیربنایی، ساخت مدارس و مراکز فرهنگی- مذهبی بسیار چشم‌گیر بوده و اعتبار قابل‌توجهی نیز در این زمینه اختصاص داده شده است که به عنوان نماینده‌ی عالی دولت در ایلام باید از این زحمات و تلاش‌های خالصانه و جهادی که برای مردم و استان ملموس بوده است، سپاس‌گزاری کنم.

مروارید، ساخت مساجد در روستاها و کمک قابل توجه و مناسب بنیاد برکت در جریان مراسم بزرگ اربعین حسینی امسال را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: بنیاد برکت بامشارکتاستانداری، ساخت و تجهیز پارکینگ مرزمهران وتأسیسات جانبی را در اسرع وقت جهت حل مشکلات زائران اربعین به انجام رسانده است.

وی با بیان این‌که بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)چندین طرح توانمندسازی اقتصادی و چهار هزار شغل از طریق مشارکت با تولیدکنندگان و کار آفرینان در استان ایجاد کرده است، تصریح کرد:کمک به پوشش دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی استان، ساخت مسکن ویژه‌ مددجویان بهزیستی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی و کمک به کشاورزان و صنایع از جمله‌ این اقدامات بوده است.

استاندار ایلام در پایان با تقدیر مجدد از سرعت عمل و پیگیری عالی بنیاد برکت در ساخت و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و آموزشی در استان، خواستار توجه بیشتر این بنیاد به مناطق محروم جهت توسعه، آبادانی و سربلندی استان و ایران اسلامی شد.