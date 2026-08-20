حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اجاق‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: این حادثه عظیم، ضربه‌ای سنگین به پیکر جهان اسلام و به‌ویژه ملت بزرگ ایران بود و داغ این فقدان برای مردم و دوستداران ایشان همچنان باقی خواهد ماند.



وی افزود: اگرچه شهادت رهبر شهید ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی به شمار می‌رود، اما انتخاب شخصیتی شایسته و بزرگوار برای ادامه مسیر رهبری، بخشی از این ضایعه را جبران کرد و موجب تسکین نسبی دل‌های داغدار شد.



تولیت مسجد مقدس جمکران ادامه داد: ملت ایران در عین تحمل این داغ بزرگ، موضوع خونخواهی و مقابله با دشمنان را فراموش نخواهد کرد و این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.



اجاق‌نژاد خاطرنشان کرد: در میدان مبارزه و دفاع، نیروهای نظامی وظایف خود را انجام می‌دهند و در عرصه دیپلماسی نیز دیپلمات‌های کشور باید مأموریت خود را دنبال کنند و ملت نیز با حضور و ایستادگی خود، مسیر خونخواهی و مقابله با دشمن را ادامه دهد.



ملت ایران خونخواهی رهبر شهید را ادامه می‌دهد



وی با تأکید بر ضرورت تداوم تلاش در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: خون پاک رهبر شهید باید منشأ حرکتی مستمر در مسیر مقابله با دشمنان باشد و هر بخش از جامعه و نظام اسلامی وظیفه خود را در این زمینه به انجام برساند.



تولیت مسجد مقدس جمکران در ادامه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید اظهار کرد: ایشان شخصیتی جامع و کم‌نظیر داشت و در حوزه‌های گوناگون علمی و فکری از جایگاهی برجسته برخوردار بود.



اجاق‌نژاد افزود: هر متخصصی که در حوزه تخصصی خود به محضر رهبر شهید می‌رسید، با شخصیتی مواجه می‌شد که در همان عرصه نیز از دانش و آگاهی قابل توجهی برخوردار بود و این ویژگی نشان‌دهنده گستردگی شخصیت علمی و فکری ایشان است.



وی ادامه داد: جامعیت رهبر شهید تنها به یک عرصه محدود نبود و مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی و فکری در وجود ایشان جمع شده بود که شخصیت وی را به الگویی اثرگذار برای ملت ایران و دیگر مسلمانان تبدیل کرده بود.



اندیشه رهبر شهید در ملت ماندگار است



تولیت مسجد مقدس جمکران با اشاره به تأثیرگذاری رهبر شهید بر جامعه ایران گفت: ایشان طی سال‌های رهبری، افکار و اندیشه‌های خود را به ملت منتقل کرد و مردم را با افق‌های بلند و آرمان‌های بزرگ تربیت کرد.



وی افزود: ملت ایران امروز با بهره‌گیری از همین اندیشه‌ها و رهنمودها، مسیر خود را ادامه می‌دهد و در برابر دشمنان ایستادگی خواهد کرد.



اجاق‌نژاد خاطرنشان کرد: آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، بخشی از نتیجه سال‌ها هدایت و تربیت فکری ملت توسط رهبر شهید است و این میراث فکری با شهادت ایشان از بین نخواهد رفت.



وی با اشاره به حضور مردم در مراسم چهلمین شب تدفین رهبر شهید اظهار کرد: حضور مردم پس از گذشت ۴۰ روز از تدفین ایشان، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و ملت ایران دارد.



ملت ایران همچنان قدرتمند و پایبند به مسیر خود است



تولیت مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: این حضور نشان می‌دهد ملت ایران همچنان قدرتمند و پایبند به مسیر خود است و دشمنان نباید تصور کنند که با شهادت رهبر شهید، اراده و توان این ملت تضعیف شده است.



اجاق‌نژاد افزود: اجتماع مردم در چهلمین شب تدفین رهبر شهید این پیام را به دشمنان اسلام منتقل می‌کند که ملت ایران با وجود تحمل این داغ بزرگ، همچنان در صحنه حضور دارد و از آرمان‌ها و اهداف خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.



وی ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر اندیشه‌هایی که رهبر شهید در طول سال‌های رهبری به جامعه منتقل کرده است، مسیر مقابله با دشمنان را ادامه خواهد داد و برای تحقق اهداف بزرگ خود تلاش خواهد کرد.



تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان گفت: حضور مردم و استمرار این روحیه نشان می‌دهد که مسیر ترسیم‌شده ادامه دارد و ملت ایران با حفظ قدرت، ایستادگی و انسجام خود می‌تواند به اهداف بزرگ مورد نظر دست پیدا کند.