طلا کمترین قیمت ۱۰ ماه اخیر را تجربه کرد/ دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «گلف نیوز»، به دنبال قوت گرفتن گمانه زنی ها بر سر افزایش قریب الوقوع نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» آمریکا، قیمت جهانی طلا در بازار معاملات روز دوشنبه به کمترین رقم در ۱۰ ماه گذشته رسید.

در همین حال قیمت طلا در هر اونس به یکهزار و ۱۵۳ دلار و ۹۳ سنت رسید که به عنوان کمترین رقم از فوریه سال جاری میلادی به بعد محسوب می شود؛ این در حالی است که پیش از این در روز جمعه، بهای جهانی طلا یک درصد کاهش پیدا کرده بود.

همچنین در بازار معاملات آتی طلا در آمریکا هم، بهای این فلز قیمتی با رسیدن به یکهزار و ۱۶۱ دلار و ۲۰ سنت در هر اونس کمترین رقم در ۱۰ ماه اخیر را تجربه کرد.

روند نزولی بهای طلا موجب بدبینی تجار به آینده معاملات طلا شده و «صندوق های پوشش ریسک» هم سقف بیمه ای خود را برای طلا در سه ماه چهارم سال جرای میلادی کاهش داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر در بازار سبد ارز جهانی، دلار آمریکا هم با نیم دهم درصد رشد به بیشترین ارزش خود در برابر «ین» ژاپن در ۱۰ ماه اخیر رسید.

به طور کلی قیمت جهانی طلا به افزایش نرخ بهره بانکی از سوی «فدرال رزرو» واکنش نشان می دهد و با روند نزولی نرخ بهره، بهای طلا افزایش و با روند افزایشی نرخ بهره، بهای طلای با کاهش روبرو می شود چرا که هر گونه افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بهره است را افزایش می‌دهد.

به گفته برخی از تحلیل گران اقتصادی، نوسانات بازار طلا و ارز به تحولات اخیر در بازار انرژی و افزایش قیمت نفت بازمی گردد.