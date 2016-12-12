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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

فیلم/ پرواز «کلاغ» در تئاتر شهر

فیلم/ پرواز «کلاغ» در تئاتر شهر

تیزر نمایش «کلاغ» که از امروز اجرای آن در مجموعه تئاتر شهر شروع می شود، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کلاغ» نوشته دیوید هروئر و کارگردانی سمانه زندی نژاد از دوشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۸ اجرای خود را در سالن چهارسوی تئاتر شهر آغاز می شود.

در این نمایش سهیلا گلستانی و مرتضی اسماعیل کاشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

همچنین وحید رهبانی مترجم نمایشنامه، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، صبا کسمایی طراح نور، کاوه ستاری طراح صدا، طراح گریم لیلا سرنی، مشاور گریم سارا اسکندری، محمد صادق زرجویان طراح پوستر و بروشور، مهدی آشنا عکاس، سهیلا گلستانی و حمید گلستانی ساخت تیزر این گروه هستند.

کد مطلب 3848347

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