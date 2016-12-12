فیلم/ پرواز «کلاغ» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کلاغ» نوشته دیوید هروئر و کارگردانی سمانه زندی نژاد از دوشنبه ۲۲ آذرماه ساعت ۱۸ اجرای خود را در سالن چهارسوی تئاتر شهر آغاز می شود.

در این نمایش سهیلا گلستانی و مرتضی اسماعیل کاشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

همچنین وحید رهبانی مترجم نمایشنامه، شیما میرحمیدی طراح صحنه و لباس، صبا کسمایی طراح نور، کاوه ستاری طراح صدا، طراح گریم لیلا سرنی، مشاور گریم سارا اسکندری، محمد صادق زرجویان طراح پوستر و بروشور، مهدی آشنا عکاس، سهیلا گلستانی و حمید گلستانی ساخت تیزر این گروه هستند.