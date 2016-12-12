بدعهدی احتمالی آمریکا درقرارداد بوئینگ تمهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما؛ فرهاد پرورش گفت: قرادادی که بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بوئینگ به امضاء رسیده، پس از مذاکرات طولانی و دریافت مجوز از دولت‌های متبوع هر دو شرکت انجام شده است.

وی افزود: بوئینگ بعد از دریافت مجوز از دولت و وزارت خزانه داری آمریکا، امضای قرارداد کرده است اما با توجه به سابقه بد عهدی های امریکا یا احتمال بازگشت مجدد تحریم ها در اینده، معمولا در چنین قراردادهایی پیش بینی های لازم انجام می شود.

پرورش با بیان اینکه تمامی مراحل مذاکره با نمایندگان شرکت بوئینگ در ایران انجام شد، افزود: بر اساس قراردادی که با بوئینگ امضا شده است ۸۰ فروند هواپیما شامل ۵۰ فروند مدل ۷۳۷ و ۳۰ فروند مدل بدنه بزرگ ۷۷۷ تحویل ایران می شود.

این مقام مسئول اظهارداشت: براساس این قرارداد تحویل هواپیماهای ۷۳۷ از سال ۲۰۲۱ اغاز می شود و تحویل ۱۵ فروند از هواپیماهای ۷۷۷ اواخر آبان ماه سال ۹۷ شروع می شود و ۶ فروند از این مدل هواپیما سال ۲۰۱۸، شش فروند سال ۲۰۱۹ و ۳ فروند سال ۲۰۲۰ تحویل می شوند.

وی ارزش اسمی قرارداد با بوئینگ را ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: ارزش واقعی این قرارداد تقریبا ۵۰ درصد رقم واقعی ارزش هواپیماهاست، این هواپیماها به صورت فاینانس خریداری می شود و ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ قرارداد را خریدار پرداخت می کند و ۸۰ تا ۸۵ درصد هم تامین مالی خارجی می شود.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین اخبار خرید از شرکت ایرباس هم گفت: با توجه به اینکه مذکرات خرید هواپیما از ایرباس زوتر از بوئینگ آغاز شده بود، پیش بینی می شود نخستین هواپیماهای خریداری شده از ایرباس پیش از نوروز سال ۹۶ به ناوگان هوایی کشور افزوده شود.

وی افزود: مذاکرات برای نهایی کردن قرارداد ایرباس در جریان است و پیش بینی می شود این مذاکرات در یک یا دوهفته اینده پایان یابد.

پرورش با اشاره به خرید ۲۰ فروند هواپیما از شرکت "atr" ایتالیا هم گفت : این هواپیماها از نوع کوچک با ظرفیت ۶۸تا ۷۰ نفر است که برای فرودگاه های مناطق کمتر برخوردار کشور خریداری می شود.

این مقام مسئول بیان کرد: در حال حاضر۵۰ فرودگاه در مناطق کمتر برخوردار کشور وجود دارد که شاید هفته ای یک یا دو پرواز هم در انها انجام نشود و خرید این هواپیماها برای پوشش نیاز این مناطق انجام شده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: در قالب قرارداد با ایرباس پیش بینی شده است با کمک شرکت های دانش بنیان زمینه برای انتقال تکنولوژی برای تعمیر و نگهداری هواپیماهای خریداری شده نیز به کشور منتقل شود و با بوئینگ نیز قرارداد جداگانه ای برای ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری در ایران امضاء شده است.