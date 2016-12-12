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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می دهد

هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی جان خود را از دست می دهد

یونیسف در بیانیه ای اعلام کرد که دستکم هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی در این کشور جان خود را از دست می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای آماری تکان دهنده از وضعیت کودکان در یمن منتشر کرد.

در همین راستا، در بیانیه یونیسف در خصوص وضعیت کودکان یمن تاکید شده است: هر ۱۰ دقیقه دستکم یک کودک یمنی در این کشور جان خود را از دست می دهد.

در ادامه این بیانیه در رابطه با علت جان باختن این کودکان تصریح شده است: علت مرگ این کودکان بیماری هایی مانند اسهال، سوتغذیه و التهاب دستگاه تنفسی است.

پیشتر نیز یونیسف تصریح کرده بود که جنگ ۱۸ ماهه در یمن موجب شده که ۳۷۰ هزار کودک در معرض سوءتغذیه حاد قرار گیرند که نیازمند اقدامات فوری برای جلوگیری از مرگ آنها هستیم.

همچنین برنامه جهانی غذا نیز تاکید کرد که رشد نزدیک به نیمی از کودکان یمنی متوقف شده است و در مقایسه با هم سن و سال های خود در کشورهای دیگر از قد و قامت کوتاه تری برخوردار هستند که این موضوع نشانگر سوء تغذیه مزمن است. همچنین حدود ۷ میلیون یمنی نیز به غذا نیاز مبرم دارند و این مشکل با تداوم جنگ تشدید می شود که حل این مشکلات نیازمند ارائه ۲۵۷ میلیون دلار کمک غذایی تا ماه مارس آتی است.

گفتنی است، رژیم سعودی بیش از ۲۰ ماه است که علاوه بر حملات وحشیانه و ددمنشانه خود به مردم بی دفاع و مظلوم یمن، این کشور را به صورت همه جانبه محاصره کرده است و مانع از دسترسی مردم این کشور به امکانات بهداشتی، پزشکی و درمانی می شود.

کد مطلب 3848648

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    نظرات

    • ا IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      لعنت برال سعود لعنت برظالم وحامی ظالم لعنت بر قاتلان کودکان یمنی لعنت بر سکوت کنندگان در برابر ظالم سعودی لعنت بر خاندان سواستفاده چی کی با فروش سلاح دارن از به خاک و خون کشیده شدگان کودکان یمنی بهره میبرند لعنت بر اسرائیل که یمن را به نابودی کشانده تا ترسش بر طرف بشه . خدایا من که لعنتم را فرستادم تو هم عذابت را ارزانی می کنی هر چند کوتاهی فرصت قبلش بهشون داری میدی

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