بیمه پایه و تکمیلی خبرنگاران در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی رستمی با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و خانواده‌های آنان اظهار کرد: تأمین بیمه پایه و بیمه تکمیلی خبرنگاران در دستور کار استانداری قرار دارد و اقدامات لازم برای اجرای این طرح در حال انجام است.

وی افزود: همچنین برنامه‌هایی برای اعطای تسهیلات و ارائه حمایت‌های رفاهی از فعالان رسانه‌ای پیش‌بینی شده که جزئیات آن همزمان با روز خبرنگار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

استاندار مازندران با تأکید بر نقش خبرنگاران در توسعه استان گفت: اصحاب رسانه با انتقال دقیق مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات مردم به مدیران، نقش مؤثری در تصمیم‌سازی و حل مشکلات جامعه ایفا می‌کنند.

یونسی رستمی رسانه‌ها را حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به تقویت انسجام اجتماعی و ملی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه خبرنگاران باید بر پایه صداقت، دقت و مسئولیت‌پذیری فعالیت کنند، اظهار داشت: انتظار می‌رود رسانه‌ها با ارائه اطلاعات دقیق، مدیران را در اتخاذ تصمیمات درست برای رفع مشکلات مردم یاری کنند.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به مشارکت عمومی در اداره استان خاطرنشان کرد: بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند مازندرانی را خبرنگاران و ناظران اجتماعی استان می‌دانم که با طرح مطالبات و پیشنهادهای خود، مسئولان را در مسیر خدمت‌رسانی همراهی می‌کنند.