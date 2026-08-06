به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، علیرضا رضایی پس از کسب مدال طلای نوجوانان جهان اظهار داشت: به لطف خدا توانستم در رقابت‌های جهانی نوجوانان مدال طلا را کسب کنم و از این بابت بسیار خوشحالم. خدا را شکر می‌کنم که زحماتم نتیجه داد و توانستم دل مردم عزیز ایران را شاد کنم.

وی درباره حمایت‌های خانواده‌اش در مسیر قهرمانی گفت: پدر و مادرم در این راه خیلی برای من زحمت کشیدند و همیشه کنارم بودند. همچنین برادرم حجت که خودش نیز ملی‌پوش تیم ملی است، کمک زیادی به من کرد و از تجربیاتش استفاده کردم. حمایت‌های خانواده‌ام نقش بسیار مهمی در موفقیتم داشت.

دارنده مدال طلای جهان در ادامه با قدردانی از فدراسیون کشتی و مربیان خود عنوان کرد: از فدراسیون کشتی که تمامی امکانات را برای ما مهیا کردند تشکر می‌کنم و همچنین از مربیان سازنده‌ام، آقایان صالحی و حقانی، که برای من زحمات زیادی کشیدند و در مسیر پیشرفت و رسیدن به تیم ملی نقش مهمی داشتند. امیدوارم بتوانم همیشه جواب زحمات آن‌ها را با موفقیت‌هایم بدهم.

رضایی درباره عملکرد خود در رقابت‌های جهانی گفت: با یاری خدا توانستم کشتی‌های خوبی بگیرم. از عملکرد خودم راضی هستم و تلاش کردم در هر مبارزه بهترین نمایش را داشته باشم. خدا را شکر که در نهایت توانستم مدال طلا را به دست بیاورم.

وی تصریح کرد: وقتی در فینال مسابقات کشوری شکست خوردم، ناامید نشدم. تمریناتم را ادامه دادم و خدا قسمت کرد که در رقابت انتخابی پیروز شوم و عازم رقابت‌های جهانی شوم. در آنجا نیز پروردگار بزرگ من را یاری کرد و توانستم خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنم.

قهرمان نوجوانان جهان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همیشه پرچم مقدس ایران در بالاترین نقطه باشد. تمام تلاشم را می‌کنم که در آینده نیز برای کشورم افتخارآفرینی کنم و دل مردم عزیز ایران را شاد کنم.