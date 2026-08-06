به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: تردد در سطح راه‌های استان عادی و روان است و در بحث ترافیک مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: در محور حاجی‌آباد به بندرعباس در محدوده تونل شهید میرزایی به دلیل انجام عملیات مرمت و بازسازی آسیب‌های وارد شده به تونل‌ها محدودیت‌هایی اعمال شده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: این محدودیت‌ها هر روز از ابتدای صبح تا حوالی ساعت ۱۱ یا ۱۲ اعمال می‌شود و مسیر جایگزین تونل مقابل تونل شهید میرزایی است که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مسیر را به صورت رفت و برگشت پوشش می‌دهد.

حق‌پرست با اشاره به حضور عوامل پلیس و راهداری برای هدایت مسیر از رانندگان خواست با دقت به تابلوهای راهنمایی و علائم نصب شده در مسیر توجه کنند.

وی بیان کرد: رانندگانی که از محور حاجی‌آباد به سمت بندرعباس تردد می‌کنند، پس از فین و در محدوده تونل شهید میرزایی باید مسیر انحرافی مشخص شده را با حوصله و دقت طی کنند و همکاری لازم را با نیروهای پلیس و راهداران داشته باشند.

رئیس پلیس راه هرمزگان همچنین با اشاره به موج بازگشت زائران اربعین در محورهای غرب استان، گفت: با توجه به اینکه در مسیر برگشت خستگی و خواب‌آلودگی بیشتر می‌شود، از رانندگان و زائران درخواست می‌شود در مکان‌های امن، مجتمع‌های خدمات رفاهی و موکب‌های مستقر در مسیر توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

حق‌پرست تأکید کرد: رانندگان برای جبران زمان از دست رفته با سرعت بالا رانندگی نکنند تا سفر زائران ایمن و بدون حادثه به پایان برسد.