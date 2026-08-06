نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۷ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی ادواری: پیام بویری (خوزستان) - علی فرخی (خوزستان)

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: دکتر میرزایی

مربی یوگا: مالک نامی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان

لازم به ذکر است که نفرات بالا جهت انجام تست های آمادگی جسمانی از تاریخ ۱۷ مردادماه و نفرات ذیل از تاریخ ۲۰ مردادماه باید در اردو حاضر شوند:

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) محمد حسینوند (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سجاد ایمن طلب (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی (فارس) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) امیرحسین کریمی (کرمانشاه) مرتضی الغوثی (مازندران)