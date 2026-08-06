رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صداهای انفجار احتمالی که صبح روز جمعه از ساعت ۶ تا ۱۲ در حوالی شهر خورموج شنیده خواهد شد، ناشی از عملیات کنترلشده خنثیسازی و انهدام مهمات عملنکرده است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
فرماندار دشتی بیان کرد: این عملیات توسط تیمهای تخصصی خنثیسازی و با هدف امحای تعدادی از تسلیحات عملنکرده دشمن در محدوده اطراف شهر خورموج انجام میشود.
وی از شهروندان درخواست کرد ضمن حفظ آرامش و خونسردی، در صورت شنیدن صدای انفجارهای احتمالی، از توجه به شایعات و انتشار اخبار غیرموثق خودداری کرده و اخبار و اطلاعیهها را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.
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