بازدید سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی از دومین اردوی تیم ملی مردان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون پارادوومیدانی، مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون به همراه مرادی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با حضور در محل برگزاری دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان در شهرستان محلات، از این اردو بازدید و ضمن گفت‌وگو با ملی‌پوشان، مربیان و اعضای کادر فنی، از نزدیک در جریان روند اجرای برنامه‌های تمرینی، شرایط آمادگی ورزشکاران و امکانات فراهم‌شده برای برگزاری اردو قرار گرفتند.

تیشه‌گران با قدردانی از تلاش ورزشکاران و کادر فنی، بر اهمیت حفظ نظم، انضباط، سلامت و آمادگی جسمانی در مسیر موفقیت تیم ملی تأکید کرد و اظهار داشت: هدف فدراسیون فراهم کردن بهترین شرایط برای ملی‌پوشان است تا با آمادگی کامل در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، حضور پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همدلی و برنامه‌ریزی منسجم در مسیر آماده‌سازی تیم ملی، خاطرنشان کرد: حمایت همه‌جانبه از ورزشکاران و کادر فنی تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت و فدراسیون تمام تلاش خود را برای فراهم‌سازی شرایط مطلوب به کار خواهد گرفت.

مرادی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با آرزوی موفقیت برای ملی‌پوشان پارادوومیدانی، ابراز امیدواری کرد که این ورزشکاران با بهره‌گیری از شرایط مناسب تمرینی، در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ افتخارات ارزشمندی برای کشورمان به ارمغان آورند.

جلالی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، مهندس خزائی فرماندار محلات و محمد غلامحسینی سرپرست هیأت پارادوومیدانی استان مرکزی نیز در این بازدید سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی را همراهی کردند.

دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی آقایان با حضور ورزشکاران دعوت‌شده و زیر نظر کادر فنی در شهرستان محلات در حال برگزاری است و ملی‌پوشان خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند.