پخش ۳۹۰۰۰ دقیقه برنامه پیرامون اقتصاد مقاومتی از صداوسیمای کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی رمضانی بعدازظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان با گرامیداشت هفته وحدت اظهار داشت: رسانه ملی متعلق به همگان است و نظر به اهمیت رسانه ها در عصر حاضر که عصر امپراطوری رسانه‌ها نامگذاری شده است، برای معرفی استان کرمان برنامه‌ریزی کرده ایم.

وی افزود: رسانه‌ها قدرتی دارند که اگر ورود کنند، یکی را به عرش برده و دیگری را از عرش پایین می‌کشند. در اروپا که به ارزش‌های اخلاقی پایبند نیستند و از هر وسیله برای رسیدن به اهدافشان استفاده می‌کنند، بیشتر از رسانه‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان تصریح کرد: در دنیا ۲۱۷ شبکه به صورت مستقیم مأموریت و هدف دارند که با ارزش‌های انقلاب اسلامی که همان نشانه رفتن مسائل اخلاقی جامعه، بنیان خانواده‌‌ها، تهی کردن جوانان از هویت دینی، اجتماعی و ملی و اخلاق عمومی مردم است مقابله کنند.

علی رمضانی با بیان اینکه رسانه ملی به تنهایی در مقابل این همه امواج مخرب ایستاده و انصافاً خوب تحمل کرده است، یادآور شد: ۲۱۷ غول رسانه‌ای یک طرف و رسانه ملی یک طرف ایستاده اند که البته محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و پایبندی به روش‌های اخلاقی برخورد با آنها هم را نیز ما داریم.

وی با اشاره به تهیه گزارشی از آسیب‌های اجتماعی و مشاهده این گزارش توسط رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: ایشان مسئولان را جمع کردند و هشدار جدی دادند که آسیب‌های اجتماعی را جدی بگیرند و این موضوع جناح و طیف نمی‌شناسد. باید جلوی سرچشمه های آسیب های اجتماعی را بگیریم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان با تأکید بر اینکه باید خیران را به سمت کارهای فرهنگی سوق دهیم، گفت: باید آسیب‌ها را کاهش داد تا آمار زندانیان کاهش یابد و باید همه دست به دست هم دهیم و جلوی آسیب ها را بگیریم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان در ادامه استفاده از ظرفیت رسانه را برای معرفی مناطق و آثار باستانی و گردشگری استان کرمان مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: سابقه درخشان رفسنجان در پشتیبانی از جنگ و در صحنه‌های انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست. لذا این شهرستان برای معرفی ظرفیت های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... خود باید از ظرفیت رسانه استفاده کند.

علیرمضانی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای امسال ۸۲۰ دقیقه برنامه در تلویزیون و ۳۵۰ دقیقه در رادیو در مورد رفسنجان برنامه پخش کردیم و ۲۹۹ عنوان خبر از این شهرستان پخش شده است.

وی ادامه داد: در مجموع در هشت ماه اول سال جاری ۳۹ هزار دقیقه برنامه پیرامون اقتصاد مقاومتی از صدا و سیمای مرکز کرمان پخش شد و یک تله فیلم هم در رسانه ملی ساخته شده است که هزینه‌های خاص خود را دارد و براحتی نمی توان فراهم کرد و ظرف چند روز آینده از شبکه کرمان پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان با اشاره به بهره برداری از فرستنده دیجیتال در منطقه داوران، اضافه کرد: اهالی این منطقه خواستار راه‌اندازی فرستنده دیجیتال بودند، زیرا شبکه‌های تلویزیونی در این منطقه به خوبی دریافت نمی‌شد که در این رابطه۱۰۰ درصد هزینه این فرستنده از سوی صدا و سیما تأمین شد.