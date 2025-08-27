به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح چهارشنبه در محل اداره کل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ضمن تبریک انتصاب عماد محمدی به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیما کرمان، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای فرهنگی و رسانهای تأکید کرد.
حجت الاسلام سعید شهابی، گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در حوزههای دینی، مذهبی، قرآنی، نوجوانان، بانوان، هیئتها و مساجد، همکاری نزدیک با رسانه ملی میتواند زمینهساز تحول در تولیدات محتوایی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه باشد.
عماد محمدی، مدیر کل صداوسیمای مرکز کرمان نیز با اعلام آمادگی صدا و سیمای کرمان برای پوشش فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی گفت: رسانه ملی نقش مهمی در تبیین ارزشهای دینی و انقلابی دارد و این همکاری میتواند به تولید آثار فاخر و اثرگذار منجر شود.
گفتنی است در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار تعاملات و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک تأکید کردند.
کرمان- در دیدار مدیران کل تبلیغات اسلامی و صدا و سیمای کرمان بر توسعه فعالیتهای فرهنگی و رسانهای تاکید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که صبح چهارشنبه در محل اداره کل صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان ضمن تبریک انتصاب عماد محمدی به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیما کرمان، بر ضرورت همافزایی میان نهادهای فرهنگی و رسانهای تأکید کرد.
نظر شما