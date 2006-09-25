پاسخ اميدوار رضايي بخشي از معادله را حل مي كند / تلاش براي بازگشت قريب همچنان ادامه دارد/ گزارش خبري - تحليلي مهر از آخرين وضعيت كرسي مديريت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، اين اختلافات درحالي كاملا مشهود و قابل لمس بود كه طرفين حاضر به پذيرفتن و برملا كردن آن نبودند. با اين حال اختلاف نظرهايي كه بين وزير رفاه و اعضاي هيات مديره استقلال وجود داشت اين اجازه را به هيات مديره نداد تا بتواند هرچه سريعتر جانشين دكترمحمد حسين قريب را انتخاب و معرفي كند. دراين مدت نام هاي بسياري براي حضور در باشگاه استقلال و تصدي پست مديرعاملي اين باشگاه مطرح شده است كه تا به حال هيات مديره و وزارت رفاه برروي هيچ نامي به توافق كامل نرسيده اند.

پس از اتفاقاتي كه در اين باشگاه رخ داد بالاخره از علي فتح الله زاده به عنوان مديرعامل آينده اين باشگاه نام برده و مقررشد پس از بازگشت پرويز كاظمي از سفر حج حكم مديرعاملي فتح الله زاده به امضا وي برسد اما بازهم اين اتفاق رخ نداد. ظاهرا اين بار گزينه مديرعاملي استقلال حاضر نشده است اين پست را بپذيريد. علي فتح الله زاده در شرايط خود براي پذيرش اين سمت اعلام كرده باشگاه و وزارت رفاه بايد براي حل مشكلات گذشته امتيازاتي را به او بدهند كه ظاهرا با مخالفت آنها مواجه شده و انصراف را بهترين راه حل ديده است.

پس از اين اتفاق از اميدوار رضايي به عنوان اصلي ترين گزينه مديرعاملي باشگاه استقلال نام برده مي شود كه ظاهرا شانس او از ساير نفرات بسيار بيشتر است. اما اميدوار رضايي كه عهده دارسمت رياست هيات مديره باشگاه استقلال است قبل از اين اتفاق با اختياراتي كه آئين نامه باشگاه به وي و مديران باشگاه مي داد در غياب نماينده تام الاختيار وزارت رفاه اقدام به انتخاب و گرفتن راي اعتماد براي علي فتخ الله زاده كرد تا وي كه سابقه شش سال مديريت در باشگاه استقلال را داشت جانشين قريب شود .

اقدام رضايي و ديگر مديران باشگاه بدون در نظر گرفتن نظر صالحي و پرويز كاظمي رياست مجمع باشگاه استقلال باعث شد تا آنها در پاسخ به اين حركت از امضاء حكم مدير عاملي علي فتح الله زاده سر باز زنند. كاظمي روز شنبه هفته جاري در گفت و گويي كوتاه با استناد بر اينكه نمي تواند خواسته مالي فتح الله زاده را براي تصدي امورات باشگاه بر آورده سازد خيلي محترمانه به آراء مديران باشگاه پشت كرد تا تلاش براي يافتن گزينه اي جديد آغاز شود. فردي كه از هر جهت مورد تاييد هيات مديره باشگاه و وزير رفاه باشد.

اين شخص مي تواند اميدوار رضايي باشد كه از هرنظر مورد تاييد بوده و حمايت و پشتيباني مديران باشگاه را پشت سر دارد. وي حتي به جهت برخي ملاحظات مي تواند به گرفتن راي اعتماد از وزير رفاه و رياست مجمع باشگاه استقلال خوش بين باشد. رضايي با حضور در كنار تيم فوتبال استقلال طي ماههاي اخير به مقبوليت قابل توجهي در بين هواداران نيز دست يافته كه اين خود عاملي مهم و تاثيرگذاربراي فردي است كه مي خواهد مديرعامل استقلال شود.

با توجه به همه اين موارد از سوي مسئولان باشگاه و حتي افراد نزديك به وزارت رفاه به رضايي پيشنهاد شد كه نشستن روي كرسي مديريت باشگاه استقلال را قبول كند تا شايد از گسترش دامنه بحران هاي دراين باشگاه جلو گيري شود.اما پاسخ رئيس هيات مديره باشگاه به اين درخواست سكوتي است كه گفته مي شود ظرف امروز يا فردا شكسته خواهد شد.

باشگاه استقلال در انتظار اظهار نظر نهايي اميدوار رضايي است كه آيا اين مسئوليت سنگين را قبول مي كند يا خير . اما در اين بين نفراتي چون علي نظري جويباري با تكيه بريك دهه فعاليت در ردههاي اجرايي و مديريتي باشگاه استقلال اكنون خود را محق دستيابي به پست مديرعاملي باشگاه مي داند. حتي مذاكراتي نيز با تني چند از مسئولان اسبق و كنوني استقلال داشته تا شايد با حمايت آنها به خواسته خود دست يابد.

طيف موافق نظري جويباري البته بي ميل به بازگشت مجدد قريب به باشگاه استقلال نيست. در اين بين رد پايي ازامير قلعه نوعي نيز ديده مي شود كه با بازگشت قريب كما في السابق مي تواند بر حضور خود در اين باشگاه اميدوار باشد.

با اين شرايط بايد منتظر بود و ديد كه بالاخره پس از نزديك به يك ماه از استعفاي محمد حسين قريب ، فرد جانشين وي معرفي خواهد شد يا وضعيت باشگاه استقلال با همين شرايط رو به وخامت بيشتري خواهد گذاشت.