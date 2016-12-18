علیرضا حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون گردنه‌های امین‌الله و اسدلی در محورهای بجنورد به آشخانه و بجنورد به اسفراین به دلیل بارش برف لغزنده است و از رانندگانی که در محورهای استان تردد می‌کنند انتظار می‌رود نکات ایمنی را رعایت کنند.

حسین زاده افزود: همچنین در پی بارش برف و یخ‌زدگی محور چمن بید به جنگل گلستان و بجنورد به شیروان نیز لغزنده است، اما تردد بدون زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه رانندگانی که قصد عبور از گردنه‌های استان رادارند باید با رعایت کامل قوانین و نکات ایمنی رانندگی کنند، تصریح کرد: به‌ دلیل بارش برف محورها مه‌آلود بوده و میزان دید و کنترل رانندگان کاهش می‌یابد که رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی رعایت کنند.

رئیس پلیس‌راه استان اظهار کرد: رانندگان باید وسایل موردنیاز به‌ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و قبل از سفر از سالم بودن و نداشتن نقص فنی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.