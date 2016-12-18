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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

اسامی داوران جام حذفی فوتبال اعلام شد

اسامی داوران جام حذفی فوتبال اعلام شد

اسامی داوران مرحله سوم مسابقات جام حذفی اعلام شد که بر این اساس قضاوت بازی استقلال با نفت تهران به اشکان خورشیدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران مسابقات جام حذفی فوتبال به این شرح است:

سه شنبه ۳۰ آذر

* فولاد مبارکه سپاهان – سایپا؛ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
داور: تورج حق وردی کمکها: حسن ظهیری – جلیل شعرانی داور چهارم: روح اله شریفی  ناظر: سعید بطحایی

* نفت و گاز گچساران – تراکتورسازی تبریز؛ ساعت ۱۴ ورزشگاه شهدا نفت گچساران
داور:رضا کرمانشاهی کمکها: قهرمان نجفی – براتعلی مولوی داور چهارم: امید سعیدفر  ناظر: ایرج نظری

* نفت تهران – استقلال تهران؛ ساعت ۱۶:۲۰ ورزشگاه تختی تهران
داور: اشکان خورشیدی کمکها: تورج عیوض محمی – سعید قاسمی داور چهارم: محمد ملکی ناظر: هدایت ممبینی

چهارشنبه اول دی 

* گسترش فولاد – ذوب آهن؛ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
داور: بیژن حیدریکمکها: مهدی الوندی – یعقوب حجتی داور چهارم: وحید صالحی ناظر: محسن قهرمانی

کد مطلب 3852812

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