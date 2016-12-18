اسامی داوران جام حذفی فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران مسابقات جام حذفی فوتبال به این شرح است:
سه شنبه ۳۰ آذر
* فولاد مبارکه سپاهان – سایپا؛ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
داور: تورج حق وردی کمکها: حسن ظهیری – جلیل شعرانی داور چهارم: روح اله شریفی ناظر: سعید بطحایی
* نفت و گاز گچساران – تراکتورسازی تبریز؛ ساعت ۱۴ ورزشگاه شهدا نفت گچساران
داور:رضا کرمانشاهی کمکها: قهرمان نجفی – براتعلی مولوی داور چهارم: امید سعیدفر ناظر: ایرج نظری
* نفت تهران – استقلال تهران؛ ساعت ۱۶:۲۰ ورزشگاه تختی تهران
داور: اشکان خورشیدی کمکها: تورج عیوض محمی – سعید قاسمی داور چهارم: محمد ملکی ناظر: هدایت ممبینی
چهارشنبه اول دی
* گسترش فولاد – ذوب آهن؛ ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
داور: بیژن حیدریکمکها: مهدی الوندی – یعقوب حجتی داور چهارم: وحید صالحی ناظر: محسن قهرمانی
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