تصادف در نرماشیر ۴ کشته بر جای گذاشت/حال یکی از مجروحان وخیم است

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک فقره تصادف فوتی در اثر برخورد سواری پژو با وانت پیکان در ساعات نخستین صبح امروز در محور روستایی عزیزآباد نرماشیر اظهار کرد: این حادثه منجر به جان باختن چهار نفر در صحنه تصادف و مجروح شدن چهار نفر از سرنشینان خودروها شد.

سرهنگ نجفی از انتقال فوری مجروحان این سانحه به مراکز درمانی خبر داد و افزود: متاسفانه حال یک نفر از مجروحان وخیم است.

وی گفت: علت اصلی این سانحه رانندگی انحراف به چپ خودروی سورای پژو و ناتوانی راننده در کنترل خودرو به علت سرعت بالاست.

سرهنگ نجفی یادآور شد: در زمان وقوع این تصادف وانت پیکان در مسیر مجاز خود در حال حرکت بوده اما زمان کافی برای عکس العمل مناسب را نداشته است.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: چهار نفر از سرنشینان پژو دانش آموز بوده اند.