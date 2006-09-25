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۳ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۸

18 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران دعوت شدند

18 بازيكن به اردوي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران دعوت شدند

18 بازيكن به دومين مرحله اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال ساحلي كشور كه از پنجم لغايت دهم مهرماه در محل كمپ تيمهاي ملي برگزار مي شود، دعوت شدند.

 به گزارش خبرگزاري مهر براساس اعلام سايت فدراسيون فوتبال اسامي دعوت شدگان به شرح زيراست : احسان وجدي، اسماعيل بابايي، حامد قربانپور دعويسرايي، عليرضا خسروي آقايي، محمدرضا مهرانپور،علي گلي لشكاجاني، فريد بلوك باشي،عليرضا رحيمي، حسن عبدالهي مبرهن، اكبر فرضي كويخي، مهدي آذري، حميد رضايي پور، علي ميرزا استواري، عباشي هاشم پور، محمد احمدزاده، مسلم مسيگر، مهدي داودي اسرمي و عباس قاسمي حصار.

بازيكنان دعوت شده مي بايست با در دست داشتن اصل گذرنامه، اصل كارت پايان خدمت يا معافيت، 6 قطعه عكس 4×6 و لباس ورزشي ساعت 18 روز چهارشنبه 5 مهرماه 85 در محل كمپ تيمهاي ملي خود را به مربيان مربوطه معرفي نمايند.

کد مطلب 385465

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