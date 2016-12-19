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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱:۰۴

خوشرو ترور سفیر روسیه را در ترکیه محکوم کرد

خوشرو ترور سفیر روسیه را در ترکیه محکوم کرد

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ترور «آندری گنادی اوویچ کارلوف» سفیر روسیه را در ترکیه محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ضمن ابراز همدردی جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم روسیه گفت: ایران اطمینان دارد که این گونه حوادث تنها اراده سیاسی برای مبارزه با تروریسم و سازمان های تروریستی را تقویت خواهد کرد.

آندری گنادی اوویچ کارلوف سفیر روسیه در آنکارا که شامگاه روز دوشنبه مورد حمله مسلحانه و تروریستی قرار گرفته بود، به علت شدت جراحات وارده درگذشت.

وی در حین بازدید از نمایشگاه عکس سفارت روسیه در آنکارا تحت عنوان 'از نگاه سیاخ، روسیه از کالینگراد تا کامچاتکا' مورد هدف و حمله مسلحانه قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

در این عملیات تروریستی، مهاجم با ورود به سالن هنرهای معاصر ترکیه در منطقه چانکایا مقابل سفارت آمریکا و دیگر مراکز حساس دولتی ترکیه در آنکارا، سفیر روسیه را از ناحیه سر هدف گرفت.

سفیر روسیه در مصاحبه های قبلی خود گفته بود که هیچ گاه از محافظ و یا خودروی زرهی برای حضور در محافل و بیرون از محل کار و زندگی خود استفاده نمی کند.

کد مطلب 3854669

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