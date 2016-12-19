ترور سفیر روسیه در آنکارا یک حمله تروریستی شنیع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه تیراندازی روز دوشنبه به «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در آنکارا را «یک حمله تروریستی شنیع» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.

سفیر روسیه روز دوشنبه در حین سخنرانی در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه هنری در پایتخت ترکیه هدف گلوله یک فرد مسلح قرار گرفت و جان باخت.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «ما اجازه نخواهیم داد که این حمله [تروریستی] به روابط ترکیه- روسیه آسیب بزند. ما در این روز سخت، عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به دولت و ملت روسیه ابراز می نمائیم».

وزارت امور خارجه ترکیه در ادامه این بیانیه افزود که ترکیه در کنار «روسیه و سایر متحدان» قاطعانه به نبرد علیه تروریسم ادامه خواهد داد.

«فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه نیز ترور سفیر روسیه را به شدت محکوم کرد و اظهار داشت: «هرکسی که در این حمله دست داشته است، رسوا خواهد شد».

شایان ذکر است که نیروهای ویژه پلیس ترکیه در عملیاتی که ۱۵ دقیقه به طول انجامید، فرد ضارب را خلع سلاح کردند.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به این حمله تروریستی اظهار داشت که دولت روسیه تیراندازی روز دوشنبه به سفیر این کشور در آنکارا را «یک حمله تروریستی» قلمداد می کند.

وی در ادامه افزود که مسکو موضوع این حمله تروریستی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.