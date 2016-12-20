شورای امنیت:هدف قرار دادن سفیر روسیه درآنکارا اقدامی تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد ترور «آندرئی کارلوف» سفیر روسیه در آنکارا را محکوم کرده و این حادثه را اقدامی تروریستی برشمرد.

شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد: دبیرکل سازمان ملل مراتب تسلیت خود را به خانواده سفیر روسیه و دولت و مردم این کشور ابراز کرد.

در این بیانیه آمده است: دبیرکل، این اقدام تروریستی را محکوم نمود و تاکید می کند که هدف قرار دادن غیرنظامیان و کارمندان دیپلماتیک هیچ توجیهی ندارد.

لازم به ذکر است که سفیر روسیه در آنکارا روز دوشنبه در جریان یک نمایشگاه عکس در آنکارا پایتخت ترکیه مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و کشته شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به ترور سفیر این کشور در ترکیه گفت: امروز روزی اسفناک در تاریخچه کشورمان است.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه به دنبال حادثه ترور سفیر این کشور در ترکیه در اظهاراتی این رویداد را تراژدی غمباری برای مسکو توصیف کرد.

همچنین روسای جمهور روسیه و آنکارا به صورت تلفنی در این خصوص صحبت کردند. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور در تماسی تلفنی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اطلاعاتی را در خصوص ترور سفیر این کشور در آنکارا به وی ارائه کرد.

در همین حال در پی ترور سفیر روسیه در آنکارا نشستی به ریاست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور در کاخ کرملین برگزار شد. پوتین در این نشست نسبت به تقویت تدابیر امنیتی در تمام سفارتخانه های روسیه دستور داده و حفظ سلامت دیپلمات های روس توسط مقامات ترکیه را خواستار شد.