به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جرج کلونی بازیگر و کارگردان سرشناس اعلام کرد در حال برنامه‌ریزی برای ساخت فیلمی بلند با الهام از مستند «کلاه‌سفیدها» ساخته شبکه نتفلیکس درباره نیروهای بی‌طرف و داوطلب مردمی سوریه است.

«کلاه‌سفیدها» را اورلاندو فون آینسیدل کارگردانی کرده و جوآنا ناتاسگارا تهیه‌کننده آن بوده و در بخش مستندهای کوتاه اسکار جای دارد.

نیروهای دفاع شهری سوریه عموما به نام «کلاه سفیدها» شناخته می‌شوند که از ۳۰۰۰ نفر داوطلب تشکیل شده‌اند. این سازمان تاکنون جان بیش از ۶۰ هزار نفر را که زیر آوار ناشی از بمباران ساختمان‌ها گیر افتاده بودند نجات داده است. این گروه تاکنون حدود ۱۵۰ نفر از افراد خود را در جریان عملیات امدادرسانی از دست داده است.

یکی از این نیروها در مستند نتفلیکس می‌گوید: هدف ما نجات جان انسان‌ها در این بحبوحه است و شعارمان این است که نجات جان یک نفر به معنی نجات بشریت است.

کلونی جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل اسکار را برای ایفای نقش یک مامور سیا در فیلم «سیریانا» در سال ۲۰۰۵ دریافت کرد. او تهیه کننده آن فیلم هم بود. او تاکنون ۶ بار دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.

شبکه آنلاین نتفلیکس «کلاه سفیدها» را ماه سپتامبر در معرض تماشای کاربرانش قرار داد.