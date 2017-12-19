به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی، نتفلیکس این امکان را یافت تا یک درام شاخص سیاسی را با حضور ستارههای بزرگ، بسازد.
گفته شده جرج کلونی و مت چارمن نویسنده فیلمنامه «پل جاسوسان» با هم در حال کار کردن روی «واترگیت» هستند. این مینیسریال هشت قسمتی که برای نتفلیکس ساخته میشود درباره رسوایی ریاست جمهوری آمریکاست.
هنوز روشن نیست که کلونی هم در این فیلم بازی میکند یا خیر اما او به عنوان تهیه کننده این فیلم معرفی شده است. در عین حال برخی منابع گفتهاند کلونی ممکن است کارگردان برخی از اپیزودهای این سریال باشد. تفلیکس هنوز خبری رسمی در این باره اعلام نکرده است.
در هر حال روشن است که کلونی در ساخت این سریال نقش موثری دارد. او در همین مقطع در حال تهیه یک مینیسریال دیگر با اقتباس از «کچ ۲۲» یا «تبصره ۲۲» است و آن سریال را با همکاری پارامونت میسازد. در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که کلونی نیز همکاری خود را با نتفلیکس شروع کرده و نشان دهنده این است که چهرههای بزرگی چون کلونی نیز بر اهمیت این شبکه آنلاین صحه گذاشتهاند.
خبر دیگری که به تازگی از کلونی منتشر شد این بود که او به هر یک از دوستان صمیمیاش یک میلیون دلار برای تشکر از کمکهایی که زمانی به وی کردهبودند، داده است.
یکی از دوستان کلونی با فاش کردن این خبر گفت کلونی سال ۲۰۱۳ به هر یک از دوستانش این پول را هدیه داد.
وی گفت او شبی دوستانش را برای شام به خانهاش دعوت کرد و روی میز جلوی صندلی هر یک، کیفی گذاشته بود که در آن یک میلیون دلار بود. کلونی به دوستانش گفت: «میخوام همه شما بدانید که چقدر برای من ارزش دارید و چقدر در زندگی من مهم بودید. من به لسآنجلس آمدم، روی مبل خانه شما خوابیدم و در زندگی خیلی خوشبخت بودم که شما را داشتم. بدون شما قطعا نمیتوانستم امروز به اینجا برسم.»
بر مبنای فهرست افراد ثروتمند «مجله ساندی تایمز» ثروت جورج کلونی و همسرش امل در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۴ میلیون و پانصد هزار دلار بود که احتمالا تا امروز بیشتر هم شده است.
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