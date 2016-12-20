  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

فایل صوتی؛

آیا به کار بردن لفظ تولید در علوم انسانی، کالاانگاری علم است؟

آیا به کار بردن لفظ تولید در علوم انسانی، کالاانگاری علم است؟

فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا در مورد «آسیب شناسی علوم اجتماعی اسلامی» در ادامه قابل دریافت است.

دریافت 19 MB

به گزارش خبرنگار مهر، فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا در مورد «آسیب شناسی علوم اجتماعی اسلامی» از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «علم بر حسب ذات خودش به دینی بودن یا غیردینی بودن متصف نمی‌شود. ذات علم ارائه حقیقت است و نوری است که می‌خواهد حقیقت را نشان دهد. یعنی عقل و علم بر حسب ذات خودش نه دینی است و نه سکولار. عقل آن قوه‌ای است که می‌خواهد شناخت حقیقت را داشته باشد. علم یعنی همان شناخت حقیقت. حال شناخت حقیقت نه دینی است و نه غیردینی، نه آسیایی است و نه اروپایی است. کسانی که می‌گویند حقیقت علم سکولار است همان‌قدر خطا می‌کنند که حقیقت علم و حقیقت عقل را دینی می دانند.»

کد مطلب 3854988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها