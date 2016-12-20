آیا به کار بردن لفظ تولید در علوم انسانی، کالاانگاری علم است؟

به گزارش خبرنگار مهر، فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا در مورد «آسیب شناسی علوم اجتماعی اسلامی» از لینک بالا قابل دریافت است.
در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «علم بر حسب ذات خودش به دینی بودن یا غیردینی بودن متصف نمیشود. ذات علم ارائه حقیقت است و نوری است که میخواهد حقیقت را نشان دهد. یعنی عقل و علم بر حسب ذات خودش نه دینی است و نه سکولار. عقل آن قوهای است که میخواهد شناخت حقیقت را داشته باشد. علم یعنی همان شناخت حقیقت. حال شناخت حقیقت نه دینی است و نه غیردینی، نه آسیایی است و نه اروپایی است. کسانی که میگویند حقیقت علم سکولار است همانقدر خطا میکنند که حقیقت علم و حقیقت عقل را دینی می دانند.»
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