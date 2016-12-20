ایمان، تقوا و روحیه تسلیم سه عنصر وحدت بخش بین حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در گردهمایی جمعی از حوزویان و دانشگاهیان که به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: در مبارزات پیش از انقلاب طلبهها اعلامیههای امام خمینی (ره) را به دانشجویان میرساندند و آنها نیز در دانشگاهها توزیع میکردند و این یکی از مصادیق وحدت بین حوزویان و دانشگاهیان بود.
وی تصریح کرد: خداوند در آیه ۱۰۱ سوره آل عمران میفرماید: هر کس به خدا وصل شود، راهش را پیدا میکند و این نگاه قرآنی نشان میدهد برای دستیابی به وحدت توحیدی، فرد فرد انسانها باید اعتصام به حبل الله داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین افزود: خداوند در آیه ۱۰۳ سوره آل عمران نیز میفرماید: پس از اینکه فرد فرد شما اعتصام به حبل الله پیدا کردید، ضروری است پای کار وحدت جمعی بیایید.
امامجمعه قزوین با تأکید بر این که خداوند در آیه ۱۰۲ سوره آل عمران سه عنصر را لازمه دستیابی به وحدت جمعی معرفی کرده، اضافه کرد: خدای متعال ایمان، تقوا و روحیه تسلیم در برابر خداوند را سه عنصر وحدت بخش و ارتقا دهنده انسانها از اعتصام فردی به اعتصام جمعی معرفی کرده است.
وی ادامه داد: وحدت باید در راستای ارزشهای متعالی، آرمانهای الهی و آرمانهای انبیاء و اولیاء الهی قرار گیرد و اگر بر اساس ولایت خداوند اتحاد و انسجام پیدا کنیم، در حقیقت به وحدت توحیدی دست پیدا کردهایم.
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