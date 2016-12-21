نگهداری راههای قزوین سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیرنون روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از رانندگان، راهداران و فعالان حمل و نقل استان قزوین که در سالن اجتماعات اداره راهداری و حمل و نقل قزوین برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین با داشتن بیش از ۶۷۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی با شش استان به طور مستقیم و ۱۱ استان دیگر ارتباط دارد و محورهای آن ملی است.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل کشور از طریق جاده صورت می گیرد لذا توجه به این بخش و تجهیز آن برای ارتقاء کیفیت جابجایی کالا و مسافر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تصریح کرد: سهم حمل و نقل در جاده های کشور بسیار بالاست به همین دلیل ایمن سازی راهها با نصب علائم هشدار دهنده، برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان، حضور موثر پلیس در محورها، اصلاح نقاط پرحادثه، نصب دوربین و تجهیزات پیشرفته برای کنترل سرعت رانندگان توانسته ایم در سال های اخیر میزان سوانح جاده ای را کاهش دهیم و این روند همچنان تداوم خواهد یافت.

پیرنون بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون تن کالا و سه میلیون نفر مسافر توسط شبکه حمل و نقل استان جابجا شد که در بخش کالا بیش از ۱۲ هزار راننده و در مسافر ۲۵۶۰ راننده این خدمات گسترده را به مردم ارائه کردند.

کاهش ۱۱ هزار کشته در کشور

وی اضافه کرد: خوشبختانه میزان سوانح جاده ای کشور از ۲۷ هزار نفر به ۱۶ کاهش یافته و در استان قزوین نیز شاهد کاهش میزان سوانح، کشته و مجروح هستیم که این کار در یک همکاری نزدیک و تلاش شبانه روزی همه تلاشگران این عرصه بدست آمده است.

پیرنون گفت: در سوانح جاده ای حتی یک کشته نیز زیاد است زیرا پیامدهای اقتصادی، روانی، اجتماعی و مالی فراوانی دارد و نباید اجازه دهیم سرمایه های ملی هدر برود زیرا هر کشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای کشور هزینه دارد.

سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری راهها

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین ۲۴ راهداری با استفاده از ۳۱۰ راهدار و ۲۵۵ دستگاه ماشین آلات سنگین در جاده های استان و در مواقع بحران و بروز حوادث جاده ای امدادرسانی می کنند.

وی اضافه کرد: همچنین ۲۰ سامانه هوشمند تخلفات درمحورهای استان راه اندازی شده که امسال تلاش می کنیم این تعداد به ۳۹ مورد افزایش یابد تا بتوانیم سرعت و تخلف رانندگان را کنترل و رصد کنیم.

در این مراسم که حامد مانی فر مدیرکل تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رضا گروسی مدیر کل مدیریت بحران استانداری، سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راه استان، روسای انجمن های صنفی کالا و مسافر استان حضور داشتند از مدیران دستگاههای مرتبط با حوزه حمل و نقل، راهداران و رانندگان انجمن های صنفی کالا و مسافر شاخص استان تجلیل شد.