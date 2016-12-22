اختلاس در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت/۵ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، احمدعلی انجم روز اظهار داشت: پس گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان مبنی بر اختلاس برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه سیستم قضائی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:در این رابطه پنج نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند که با احضار در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب جیرفت با تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به اتهام اختلاس روانه زندان شدند.

انجم روز با بیان اینکه تاکنون مبلغ ۴۴۵میلیون ۷۰۰هزار تومان از وجوه مورد اختلاس به بیت المال برگشت داده شده است، اعلام کرد: پرونده همچنان در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است و اخبار تکمیلی از طریق روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان به اطلاع عموم خواهد رسید.