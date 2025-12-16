  1. استانها
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از شهرداران مازندران

ساری - سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از شهرداران مازندران گفت: پس از وصول گزارش ضابطان پرونده که از سوی پلیس امنیت اقتصادی انجام شد، پرونده‌ای علیه فردی به اتهام اختلاس تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه، پس از وصول گزارش ضابطان پرونده که از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران انجام شد، پرونده‌ای علیه فردی به اتهام اختلاس و ارتشا تشکیل و به شعبه هفتم بازپرسی ارسال شد.

تحقیقات اولیه توسط بازرس شعبه صورت گرفت، مشخص شد چند تن از عوامل شهرداری شهرستان از مسیر انعقاد قراردادهای مربوط به حمل و دفن پسماند، صورت وضعیت‌های صوری تنظیم کردند و از این طریق مبالغی دریافت کرده‌اند.

چهار نفر از متهمان شناسایی، جلب، تفهیم اتهام، احضار شدند و پس از اقرار به دریافت رشوه و معاونت در اختلاس، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

در ادامه بازجویی‌ها مشخص شد که شهردار نیز در این پرونده مداخله مستقیم داشته و در قالب دریافت سکه‌های طلا اقدام به همکاری و دریافت رشوه کرده است.

وی نیز احضار، پرونده برای او تشکیل و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

